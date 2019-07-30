Политика Порошенко заявил, что второе место на выборах в Раду у него отняли Гройсман, Садовый и Свобода

2019-07-30 12:15 294

Бывший президент уверен, что его сторонники могли получить второе место на внеочередных парламентских выборах.

Как заявил Петр Порошенко в интервью "Украинской правде", около 15-20% голосов избирателей были "рассеяны" на партии, которые набрали от 1 до 3% голосов. В ответ на уточняющий вопрос лидер "Европейской солидарности" признал, что говорит в том числе о "Самопомочи" (получила 0,62% голосов), партии "Украинская стратегия Гройсмана" (2,41% голосов), Всеукраинском объединении "Свобода" (2,15% голосов).

Также экс-президент отметил, что не вел переговоры с этими политсилами насчет их возможной поддержки партии "ЕС" на этих парламентских выборах.

"Мы до переговоров даже не дошли. Мы официально всем объявили, направили приглашение, что мы готовы сформировать единый список. Я никогда и ни перед кем не ставил вопрос квот. У нас были все шансы занять второе место. Это было совершенно реально", - заявил Порошенко.

Он объясняет четвертое место своей партии "субъективными и объективными факторами", говорит, что, со своей стороны, мог бы активнее призывать другие политсилы к объединению.

"Есть объективные факторы. Когда сразу после президентских выборов ты проводишь парламентскую кампанию, люди пытаются поддержать свой выбор во время президентских. Это абсолютно технологические вещи", - говорит пятый президент.