Детали The Washington Post: Зеленский может нанести сокрушительный удар по имперским амбициям Путина

2019-07-30 15:08 159

Украина получила чрезвычайный шанс изменить ситуацию – статья с таким названием под авторством редакционного совета вышла в почтенном изданииThe Washington Post.

– Украинская политическая элита неоднократно теряла шанс стабилизировать страну и обеспечить независимость от России, – пишет издание, передают Факты.

21 июля избиратели заменили более 60 процентов состава парламента, отправив на обочину партии, которые управляли страной в прошлом, а партия президента-новичка Владимира Зеленского впервые за всю историю независимой Украины получила абсолютное большинство в парламенте, пишут авторы статьи.

Вашингтон пост указывает на позитивные сигналы, которые уже прислал президент Зеленский: он уже попросил парламент отменить депутатскую неприкосновенность, позволить преследования официальных лиц за взяточничество и одобрить назначение нового генерального прокурора.

– Господин Зеленский может продемонстрировать, что его правительство будет отличаться от предыдущих путем назначения новых прокуроров, продвижением судебной реформы, поддержкой антикоррупционного суда и очисткой таможни, – говорится в статье.

Вместе с тем, указывают авторы статьи, президенту Зеленскому стоит дистанцироваться от олигарха Игоря Коломойского.

– Появившаяся победа господина Зеленского отделила Украины от других стран Восточной Европы, там, где демократия или не существует, или находится под угрозой. Если он будет успешным, он может превратить политический климат в регионе и нанести потенциально сокрушительный удар авторитарной модели власти Путина и его имперским амбициям, – говорится в статье.

– Соединенные Штаты, которые при администрации Трампа поддерживают суверенитет Украины, должны сделать все, чтобы помочь ей. Но именно президент Зеленский и новая политическая элита, которую он создал, должны показать, что Украина может быть успешной, – пишет влиятельная американская газета.

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Детали

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