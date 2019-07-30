Политика Суд арестовал задержанное в Измаиле российское судно

2019-07-30 21:30 180

Приморский районный суд арестовал задержанное в Измаиле судно Nika Spirit вместе с его документацией. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook.

По словам Матиоса, российское судно подозревают в причастности к захвату украинских кораблей в Керченском проливе.

Также было отмечено, что во время нахождения судна на украинской территории, то обыски и арест можно проводить без разращения консула Российской Федерации.

"В соответствии с нормами действующих международных договоров, ратифицированных как Россией, так и Украиной, необходимости получения согласия или разрешения представителя дипломатического представительства, или консульского учреждения иностранного государства для проведения на территории Украины следственных действий на морском или речном транспорте не предусмотрено. Мы это сделали законно. Точка", - отметил прокурор.