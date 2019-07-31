Экономика В Кабмине критикуют НБУ за укрепление гривны

2019-07-31 17:00 309

 

В Минфине сожалеют, что не могут влиять на политику центробанка, который не сдерживает рост гривны.

Глава Минфина Оксана Маркарова раскритиковала действия Нацбанка за укрепление гривны. Об этом она написала в комментарии под постом члена набсовета ПриватБанка Романа Сульжика в Facebook.

Маркарова поддержала его слова о том, что укрепление гривны можно было использовать для того, чтобы накопить резервы, снизить процентные ставки (в частности учетной) и отменить все ограничения на движение капитала в стране. В частности, член набсовета ПриватБанка считает бездействие нацрегулятора в сдерживании роста курса гривны "граничащим с преступной халатностью".

"Минфин об этом говорит уже пару месяцев. Но мы на политику НБУ не влияем", - отметила Маркарова.

Она подчеркнула, что Нацбанк проводит полностью независимую политику.

"НБУ проводит полностью независимую политику. Минфин наладил полную координацию с нашей стороны. Бюджет публичный, стратегия по долгу публичная, аукционы публичные. Роспись помесячная предоставлена. Ежедневные отчеты казначейства также. Простите, но что еще надо для координации? Покупать валюту для пополнения резервов и таким образом сглаживать колебания - задача НБУ. Здесь мы только свою позицию можем высказывать, что мы регулярно и делаем", - написала глава Минфина, ответив на критику о том, что министерство делает недостаточно для сдерживания укрепления гривны.

Отметим, Национальный банк на 31 июля укрепил курс гривны почти на 17 копеек – до 25,08 гривен за доллар, что является максимумом за три года.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Монополия Зеленского: у президента решили занять все кресла в новом Кабмине

2019-07-29 11:15 1092

Кабмин реформировал порядок формирования оборонного заказа

2019-07-24 21:30 1212

Человек Зеленского прибыл в Кабмин и запретил Гройсману принимать решения

2019-07-24 13:16 37815

Почему на самом деле дешевеет доллар - раскрыты валютные игры НБУ

2019-07-23 09:11 16047

Еще новости в разделе "Экономика"

Аномальный курс: дешевый доллар в Украине – это хорошо или плохо

2019-07-31 18:30 534

В Кабмине критикуют НБУ за укрепление гривны

2019-07-31 17:00 309

В обменниках творится невероятное: что произошло, «такого не было годами»

2019-07-30 21:00 82581

Доллар и евро в Украине опять заметно подешевели - чего ждать дальше

2019-07-30 11:43 1314
Все статьи раздела "Экономика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Аномальный курс: дешевый доллар в Украине – это хорошо или плохо 2019-07-31 18:30 534
В Кабмине критикуют НБУ за укрепление гривны 2019-07-31 17:00 309
В обменниках творится невероятное: что произошло, «такого не было годами» 2019-07-30 21:00 82581
Доллар и евро в Украине опять заметно подешевели - чего ждать дальше 2019-07-30 11:43 1314

Лента

21:30 Солнце и похолодание: синоптик дала необычный прогноз погоды на ближайшие дни
21:00 Зону отчуждения Чернобыльской АЭС стали использовать для тренировок Нацгвардии
20:30 С 2023 года в Украине запретят продавать сыр фета
20:00 Зеленский сообщил, когда в Украине заменят прокуроров на местах
19:30 Укрзализныця грозится сократить пассажирские перевозки
19:00 Усик показал, что подготовил для соперников-супертяжей: «Плюхи плотнее стали»
18:30 Аномальный курс: дешевый доллар в Украине – это хорошо или плохо
18:00 Что за культ: Зеленский прокомментировал свои гипсовые бюсты
17:30 Зеленский впервые поговорил с Лукашенко
17:00 В Кабмине критикуют НБУ за укрепление гривны