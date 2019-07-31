Политика Что за культ: Зеленский прокомментировал свои гипсовые бюсты

2019-07-31 18:00 396

Президент Украины Владимир Зеленский не одобряет идею относительно сувениров в виде его гипсового бюста. Об этом стало известно во время рабочего визита Президента в Черкассы.

Так, журналист одного из телеканалов попыталась передать Зеленскому "сувенир" - его собственный гипсовый бюст.

"Где вы это взяли? Это же ужас! Я это увидел в интернете, не надо мне это передавать. Зачем мне? Что за культ? Президент - это не портрет, это не бюст, это человек", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНН, теперь украинцы в Интернете могут купить бюст Президента Владимира Зеленского.