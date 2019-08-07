Детали Российская нефть в Украине: ловкая игра олигархов на фоне спецпошлин

2019-08-07 12:57 147

После того, как Кабмин Украины ввел с 1 августа заградительные спецпошлины на российские нефтепродукты, российские нефтетрейдеры приостановили работу на украинском рынке.

По словам представителя президента в Кабмине Андрея Геруса, Украина планирует существенно снизить поставки из России: с 45% до 25% в августе и до 10-15% в сентябре, сообщает Интерфакс-Украина.

Достичь существенной диверсификации достичь позволит увеличение поставок по морю в три-четыре раза, из Польши и Литвы - в два раза, из Белоруссии - на 25%, - цитирует агентство Андрея Геруса. Чиновник не видит причин для роста цен на дизтопливо и нефтепродукты в стране, но отметил, что Россия на рынке нефтепродуктов ведет себя нестабильно, и в планах правительства сократить зависимость от нее.

Между тем российские эксперты, знакомые с проблемой, указали на роль «Роснефти» и Игоря Сечина в разрастающемся нефтепродуктовом кризисе.

Сечин продолжает наращивать свое зарубежное присутствие, превращая убыточную внешнюю политику России в доходный бизнес, пишет Топнефтегаз.​ На этот раз засветилась схема его сверхдоходов в монопольной ​продаже ГСМ в Украину. Нельзя сказать, что и раньше поставки дизеля его не интересовали. С момента «покупки» «Башнефти» он начал бороться с конкурентами. Отгрузками дизеля в Украину с давних пор занимался «Лукойл», используя «башкирские ресурсы». И для начала из украинской трубы выжали Вагита Алекперова -необходимостью получения разрешения в специальном агентстве Минобороны: федеральной службе по техническому и экспортному контролю.

Российские патриотические СМИ донесли, что алекперовский дизель евро-5 зальют в украинские танки для штурма Донецка и Луганска. А вот на солярке, изготовленной на заводах «Роснефти» танки из отвращения к одной фамилии русского олигарха, очевидно, не заведутся. Особенно, если украинские олигархи дадут подписку не использовать горючее в военных целях.

Однако и Дюков, и Алекперов, и Богданов, и прочая нефтяная российская общественность, не имея возможности договорится с людьми в погонах, порешала вопросы в правительстве РФ, пишет издание. Неожиданно разрешения на экспорт ГСМ передали из Минобороны в Минэкономики.​ Не то, чтобы Сечин много терял, но его «урыли»: ранее он посадил министра экономики, а теперь надо просить разрешение у бывших подчиненных арестанта.

Последовал невероятный несимметричный ответ. Новый президент Украины вдруг ввел ввозные пошлины на «трубный» дизель из России.​ Без украинского клона Сечина - Коломойского (который подписывался под обещанием не воевать на русском дизеле) здесь явно не обошлось.

Это подтверждает еще один не менее изящный ход, произошедший нынешней весной - покупка половины акций закарпатского продуктопровода (продолжение русской трубы на Венгрию) у Медведчука гражданином Белоруссии и батьковским кошельком Воробьевым. Последний сразу заявил: будем качать белорусский дизель «братьям-хохлам». Действительно, производя на двух НПЗ около 18 млн.тонн нефтепродуктов в год, сама Белоруссия потребляет максимум (как говорил в бытность вице-премьером Сечин - «при непрерывно круглосуточно работающих всех тракторах республики») 7 млн. тонн. Но поставки на Полоцкий и Мозырьский НПЗ (кстати, премиальное направление само по себе) давно находятся под контролем Сечина. И расплачивается с ним батька, как все понимают, не деньгами, а … белорусскими нефтепродуктами. На которые …правильно - ​ввозной пошлины Украина не вводила!

И в эту схему в ближайшие годы никакие сургуты с газпромами уже не влезут. А куда «Роснефть» денет свой дизель, что шел на Украину? Да заменит объемы, поставляемые от имени Беларуси на ту же Польшу и в гордые Прибалтийские государства. Причем подмена произойдет только на уровне документов. Физические объемы могут не меняться. А чтобы сделать операцию еще более выгодной, можно провернуть от имени пострадавших белорусских НПЗ авантюру с компенсациями за нефть с хлорорганикой типа трансляции от имени белорусов о нулевой стоимости всей нефти в трубах республики.

Трудно поверить, что главный льготник России выпустит из своих лап трубу за предложенные компенсации в 15 $/bar. Тем более Кременчугский НПЗ, который в свое время Коломойский увел у «Татнефти», в состоянии перерабатывать нефть с хлорорганикой выше 10ppm.