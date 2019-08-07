Детали Медики узнали, какую группу крови больше всего любят комары

2019-08-07 20:00 174

 

Ученые выяснили, какая группа крови человека больше всего привлекает комаров. Об этом сообщает oane.ws.

Как оказалось, эти насекомые отлично распознают состав плазмы. Специалисты провели эксперимент, в процессе которого удалось установить, что любимая группа крови кровососущих - первая.

Именно потому обладатели первой группы крови страдают от комариных укусов вдвое чаще, чем остальные. Как установили ученые, в состав первой группы крови не входят некоторые белки и гладкие эритроциты.

Также ученые утверждают, что нередко от натиска комаров страдают и обладатели второй группы крови - правда, в основном те, у кого отрицательный резус-фактор.

А вот обладателям третьей и четвертой групп крови повезло в этом смысле намного больше. Комары обычно их не атакуют, а если и кусают, то это происходит в очень редких случаях. К слову, ранее удалось установить, что комары не меньше внимания обращают и на запах человека, который зависит именно от состава крови.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео Сровняли с землей: новое видео мести ВСУ за убитых на Донбассе медиков

2019-07-07 13:30 1575

Медики объяснили, как спастись от обезвоживания

2019-06-19 18:00 804

Нет повода для радости. Медики рассказали о состоянии Бари Алибасова

2019-06-17 18:30 4176

Медики рассказали, как защититься от кори

2019-05-13 20:30 1338

Еще новости в разделе "Детали"

Медики узнали, какую группу крови больше всего любят комары

2019-08-07 20:00 174

Российская нефть в Украине: ловкая игра олигархов на фоне спецпошлин

2019-08-07 12:57 399

Полковник Бочаров прессует бизнес и завозит мигрантов в Харьков, благодаря родству с Хорошковским?

2019-08-07 10:13 393

Очередную семью коррупционеров посадят за решетку: этого ждали все украинцы

2019-08-06 13:42 774
Все статьи раздела "Детали"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Медики узнали, какую группу крови больше всего любят комары 2019-08-07 20:00 174
Российская нефть в Украине: ловкая игра олигархов на фоне спецпошлин 2019-08-07 12:57 399
Полковник Бочаров прессует бизнес и завозит мигрантов в Харьков, благодаря родству с Хорошковским? 2019-08-07 10:13 393
Очередную семью коррупционеров посадят за решетку: этого ждали все украинцы 2019-08-06 13:42 774

Лента

21:30 Чего ожидать от курса доллара в августе - прогноз эксперта
20:30 Зеленский экстренно позвонил Макрону: о чем договорились президенты
20:00 Медики узнали, какую группу крови больше всего любят комары
19:30 Стала известна численность работников Офиса Президента Украины
19:00 На концерте Rammstein в Риге загорелись декорации
18:30 Хомчак заявил, что резервы ВСУ находятся в состоянии боеготовности
18:00 Зеленский ответил Путину по статусу Донбасса
17:30 Крым «оккупировала» холера: в Севастополе начали закрывать популярные пляжи
17:00 На матче "Динамо" – "Шахтер" протестируют VAR
16:30 Зеленский: Крым вернется в состав Украины