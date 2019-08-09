Мир В популярном мессенджере WhatsApp выявлена опасная уязвимость

2019-08-09 17:33 66

Эксперты обнаружили уязвимости в мессенджере WhatsApp, позволяющие злоумышленникам редактировать сообщения пользователей. Об этом сообщается в блоге компании Check Point Research Technologies, специализирующейся на кибербезопасности.

В ходе исследования было обнаружено, что хакеры могут использовать функцию "цитирование" в групповых чатах WhatsApp, чтобы изменить личность отправителя, даже если человек не состоит в группе.

Еще одна уязвимость в приложении позволяет изменять тексты чужих сообщений в личной переписке незаметно для их автора.

Всего специалистами Check Point было выявлено три подобных лазейки в приложении, и компания уведомила о них руководство WhatsApp еще в конце 2018 года, однако две из них по сегодняшний день не устранены разработчиками мессенджера.