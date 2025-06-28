Мир У Палаті представників США суворо заборонили використовувати месенджер WhatsApp

2025-06-28 11:33

У Палаті представників США заборонили використовувати месенджер WhatsApp через "ризики для конфіденційності", повідомляє Financial Times.

За інформацією видання, головний адміністративний директор Палати Кетрін Шпіндор повідомила про заборону використання месенджера на ноутбуках і телефонах, починаючи з 30 червня.

Заборону введено через "брак прозорості захисту данихкористувачів, відсутність шифрування збережених даних та потенційні ризики безпеки". Співробітникам наказано видалити додаток.

Наразі до переліку дозволених застосунків входять Microsoft Teams, Signal, iMessage, Face Time та Wickr.

У компанії Meta, якій належить WhatsApp, розкритикували дане рішення та надану характеристику.

"Ми найрішучіше не погоджуємося з такою характеристикою… Месенджер відповідає високим стандартам безпеки. Це означає, що ані компанія, ані треті сторони не можуть їх прочитати", - заявив представник Meta.