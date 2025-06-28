Мир У Палаті представників США суворо заборонили використовувати месенджер WhatsApp

2025-06-28 11:33

У Палаті представників США заборонили використовувати месенджер WhatsApp через "ризики для конфіденційності", повідомляє Financial Times.

За інформацією видання, головний адміністративний директор Палати Кетрін Шпіндор повідомила про заборону використання месенджера на ноутбуках і телефонах, починаючи з 30 червня.

Заборону введено через "брак прозорості захисту данихкористувачів, відсутність шифрування збережених даних та потенційні ризики безпеки". Співробітникам наказано видалити додаток.

Наразі до переліку дозволених застосунків входять Microsoft Teams, Signal, iMessage, Face Time та Wickr.

У компанії Meta, якій належить WhatsApp, розкритикували дане рішення та надану характеристику.

"Ми найрішучіше не погоджуємося з такою характеристикою… Месенджер відповідає високим стандартам безпеки. Це означає, що ані компанія, ані треті сторони не можуть їх прочитати", - заявив представник Meta.

subscriber subscriber

Еще по теме

Концерн Rheinmetall обеспечит ВСУ зарядами для 155-мм артиллерии - контракт уже заключен

2024-12-21 16:45

В Украине начал работу первый завод крупнейшего немецкого концерна Rheinmetall

2024-11-01 19:31

Rheinmetall передал Украине 20 БМП Marder

2024-10-26 13:30

Rheinmetall получил от Дании большой заказ на системы ПВО Skyranger

2024-10-07 14:31

Еще новости в разделе "Мир"

Польща виходить з Оттавської конвенції про заборону використання протипіхотних мін

2025-06-28 14:36

У Палаті представників США суворо заборонили використовувати месенджер WhatsApp

2025-06-28 11:33

Євросоюз зробив новий важливий крок до зменшення залежності від російського газу

2025-06-27 16:44

Армія Китаю інтегрує штучний інтелект у військову розвідку

2025-06-26 12:30
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Польща виходить з Оттавської конвенції про заборону використання протипіхотних мін 2025-06-28 14:36
У Палаті представників США суворо заборонили використовувати месенджер WhatsApp 2025-06-28 11:33
Євросоюз зробив новий важливий крок до зменшення залежності від російського газу 2025-06-27 16:44
Армія Китаю інтегрує штучний інтелект у військову розвідку 2025-06-26 12:30