Детали Специалисты назвали пять популярных овощей, которые вредят здоровью

2019-08-12 07:00 3942

Специалисты смогли определить 5 популярных овощей, которые могут нанести серьезный вред здоровью при их чрезмерном или неправильном употреблении.

Ученые не призывают полностью отказаться от их употребления, однако точно важно сократить количество употребления таких продуктов:

1. Баклажаны. Во время готовки овощ теряет все свои полезные свойства. Помимо этого, спелые плоды содержат большое количество соланина, который отрицательно влияет на нервную систему.

2. Болгарский перец. Плохо отражается на состоянии суставов, противопоказан пациентам с проблемами ЖКТ. Особенно опасен при гастрите.

3. Петрушка. Ее дозировка в день должна быть менее 100 гр, так как невинная зелень может спровоцировать появление судорог. К тому же, петрушка скапливает в себе нитраты.

4. Картофель. Содержит крахмал, плохо влияющий на уровень сахара. Также в кожуре картошки скапливается соланин.

5. Кукуруза. Согласно новым исследованиям, данный овощ становится причиной преждевременного старения. Помимо прочего, “помогает” набирать лишние килограммы.