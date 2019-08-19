Детали Медики назвали продукты, которые предотвращают болезни сердца

2019-08-19 19:30 615

 

Медики установили, что предотвратить сердечно-сосудистые заболевания можно даже без употребления лекарств.

В частности, недавно проведенные исследования показали, что интенсивное освещение способно положительно влиять на работу сердца человека.

Это связано с тем, что во время попадания света на кожу человека, начинают усиливаться специальные гены, которые поддерживают кровеносные сосуды в организме.

Работу сердечной мышцы также помогут улучшить народные средства. Так, если ежедневно вводить в пищевой рацион головку чеснока это снизит уровень холестерина в организме.

Противникам указанного продукта подойдет кайенский перец, в котором присутствует высокое содержание капсаицина, который улучшает эластичность кровеносных сосудов. Употребление этих продуктов значительно снизит риск возникновения тромбов, приводящих к инсультам.

Имбирь еще один их полезных для сердца продуктов. Он препятствует появлению сгустков крови и ускоряет ее циркуляцию. Еще имбирь улучшает работу пищеварительной системы и предотвращает запоры.

Зеленый чай в своем составе содержит больше антиоксидантных веществ. Эксперты рекомендуют пить не меньше трех чашек зеленого напитка каждый день, чтобы укреплять здоровье клеток сердечно-сосудистых мышц.

Сало также полезно для сердца, и в этом нет никакого нонсенса, поскольку оно содержит мононенасыщенные кислоты, которые растворяют холестерин.

Питание играет огромную роль в здоровье человека, поэтому так важно употреблять полезные продукты. Кроме этого на состояние организма влияет образ жизни, полезные и вредные привычки, стрессоустойчивость и позитивное мышление.

Как мы уже писали ранее, по мнению специалистов, покупка арбуза в начале июля – своеобразная игра в лотерею. Это объясняется тем, что ягоды, поступившие уже в продажу, росли в парниках и теплицах, а не в грунте.

Для того, чтобы они набирали вес и спелость агропроизоводители часто используют химические составляющие – минеральные удобрения, средства от роста сорняков и от вредителей. То есть, арбузы удобряют с самого начала роста семян, а затем еще и опрыскивают химическими средствами.

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