Жизнь Утвержден национальный кэшбэк - за покупку украинских продуктов можно получить 3 тыс компенсации

2024-08-21 08:24

Теперь украинцы смогут получить компенсацию за покупку украинских продуктов. Программу Национального кешбэка утвердил Кабмин. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Программа позволит получать до 3 тысяч гривен ежемесячно компенсации за покупку товаров украинского производства.

Возмещение можно получить через Дію и потратить на коммунальные услуги, армию, военные облигации или пополнение мобильного счета и т.д.

Министр добавил, что производителям будет предложено подать соответствующие заявки уже в сентябре.