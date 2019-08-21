Детали Дело "Роттердам+" является местью Коломойского, - экс-глава НКРЭКУ

2019-08-21 12:13 192

Активизация расследования дела "Роттердам+" является местью членам Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) со стороны бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом в эфире ТРК "Украина" заявил бывший председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

"По моему мнению, все дело - это форма мести со стороны господина Коломойского путем использования неэффективного, некомпетентного, незаконного давления через НАБУ и САП. Почему господин Коломойский осуществляет такое давление на независимого регулятора? Известно, он является владельцем крупных потребителей электроэнергии, а именно ферросплавных заводов, обогатительных предприятий. Они являются не модернизированными, имеют большую энергоемкость. И за период действия прозрачного рыночного ценообразования имели недополученную прибыль. Вот и причина, почему тема "Роттердам+" стала такой известной. С 2016 по 2018 год ее активно раскручивали определенные телеканалы", - заявил Вовк.

Как сообщали СМИ во время действия формулы "Роттердам плюс", которая обеспечивала объективное ценообразование на электроэнергию, ферросплавные заводы, владельцем которых является Коломойский, недосчитались 4 млрд грн.

Формула "Роттердам плюс" введена в 2016 году. Согласно постановлению НКРЭКУ № 289, в цену электроэнергии закладывали стоимость импортируемого угля, которую рассчитывали на основании котировок европейского хаба "Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен". Действие формулы "Роттердам плюс" прекратилась с 1 июля 2019 года, когда в Украине запустили новый рынок электроэнергии.

Европейская ассоциация угля и лигнита (Euracoal) подтвердила экономическую обоснованность использования методологии ценообразования на уголь, известной как "Роттердам +".

Источник: ukranews

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