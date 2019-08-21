Украина В Украине заработала Государственная налоговая служба

2019-08-21 19:00 48

Кабинет министров Украины завершил создание Государственной налоговой службы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Главой ведомства назначили экс-заместитель министра финансов Сергея Верланова, который будет занимать должность в течение пяти лет.

По словам гылаа Минфина Оксаны Маркаровой, разделение Государственной фискальной службы прошло успешно, и ее полностью ликвидируют после полного налоговой службы.

Правительство уже передало ГНС функции по реализации государственной налоговой политики, государственной политики из администрирования единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями во время применения налогового законодательства, а также законодательство по вопросам уплаты единого взноса.