Детали Врачи рассказали, можно ли заболеть ветрянкой второй раз

2019-08-21 21:30 294

Большинство людей без проблем переносят это заболевание еще в детстве.

Ветряная оспа или, как ее именуют в народе, "ветрянка" — острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Большинство людей без проблем переносят это заболевание еще в детстве, но есть и те, кого ветрянка подстерегает во взрослом возрасте.

Считается, что если ты переболел ветряной оспой однажды, второй раз "подцепить" ее невозможно.

По мнению врачей, человек, заразившейся ветрянкой во второй раз — скорее исключение из правил. Однако такое может случиться, если во время первой болезни лечение было недостаточно эффективным и преждевременно остановилось. В этой ситуации вирус оспы откладывается в окончаниях нейронов и напоминает о себе через несколько лет, когда у человека будет ослаблен иммунитет, и организм не сможет бороться с вирусом.

Стоит отметь, что вторая ветрянка, как правило, протекает более болезненно, чем первая, особенно, если первой человек переболел в детстве. Столкнувшись с заболеванием во второй раз, пациент страдает не только от нежелательных высыпаний, но и от серьезных осложнений, которые могут затронуть мозг, печень и легкие.