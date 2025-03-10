Мир Страны Запада создают новый альянс для обмена разведданными без участия США

2025-03-10 14:39

Несколько западных стран обсуждают возможность создания нового разведывательного альянса без США после того, как американский президент Дональд Трамп приостановил доступ Украины к разведданным. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail со ссылкой на свои источники.

Разведывательный альянс Пять глаз между Австралией, Канадой, Новой Зеландией, Британией и США могут стать альянсом "Четыре глаза", поскольку страны-союзники обсуждают возможность создания отдельного подразделения.

"Беспрецедентное решение президента США запретить союзникам, включая Великобританию, передавать Украине секретные материалы, которые могли бы быть полезными для этой восточноевропейской страны, повлекло за собой призывы к созданию новой группы для обмена разведданными без участия США", - сказал высокопоставленный источник в сфере безопасности.

В частности, рассматривается идея создать подгруппу, которая позволит обмениваться разведданными без вето США. Прекращение сотрудничества с США было бы слишком "агрессивным" актом, поэтому союзники стараются не спровоцировать ответную реакцию Трампа.

"Великобритания также следит за тем, что США предоставляют нам, чтобы выяснить, не изменяют ли США объемы разведывательных данных, которые они предоставляют", - добавляют источники.

Проблема в обмене данных между союзниками в основном заключается в необработанных разведывательных данных, которые могут разоблачить источники. Поэтому больше внимания будет уделяться маскировке ее происхождения.

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