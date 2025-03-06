Франция готова заменить США в вопросе предоставления разведданных Украине

Франция готова заменить США в вопросе предоставления разведывательной информации Украине. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщил телеканал France 24 .
"Наша разведка суверенная... с нашими собственными возможностями. Мы передаем это украинцам", - заявил глава оборонного ведомства.
Напомним, вчера директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что США приостановили поставки оружия и передачу разведывательных данных для Украины. В то же время он заявил, что ждет снятия паузы после сообщения от президента Владимира Зеленского его американскому коллеге Дональду Трампу о готовности к мирным переговорам.
Ранее СМИ сообщили, что США ограничили передачу разведывательных данных Украине. В частности, Штаты запретили Великобритании делиться с Киевом данными, полученными из Вашингтона.