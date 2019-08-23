Угрозы и запугивания: как Сытник пытается уйти от ответственности по делу о ВИП-отдыхе

Взять хотя бы историю, когда в кабинете заместителя Генпрокурора Анжелы Стрижевской было обнаружено прослушивающее спецсредство, на установку которого никто разрешения не давал. И произошло это в аккурат перед очередным заседанием суда по делу Сытника, где прокурором является непосредственный подчиненный Стрижевской.

Впрочем, не прокурором единым – Сытник также не упускает возможности повлиять и на свидетелей по делу. Которые прямо заявляют о том, что на них оказывается давление, что их запугивают, что они боятся давать показания, так как НАБУ найдет способ «убедить» их не делать этого.

Впрочем, Артем Сытник делает вид что ничего такого не происходит. По его словам, нет никакого запугивания, никакой прослушки. Мало того – и баснословно дорогостоящего отдыха в охотничьих угодьях «Полесское-Сарны» якобы тоже не было. Хотя друг главы НАБУ Николай Надейко утверждает обратное, мало того – рассказывает, что за гулянки платить пришлось ему самому. И платить немалые суммы – речь о минимум полумиллионе гривен!

«Полесское-Сарны» – элитное место отдыха с охотой, рассчитанное на ВИП-гостей. Надейко утверждает, что Сытник отдыхал там не менее пяти раз, и каждый отдых обходился как минимум в 100 тыс. гривен. В программу отдыха, помимо охоты и рыбалки, а также проживания в гостинице, входили грандиозные банкеты с самыми дорогими блюдами и алкоголем. Причем, «пробивалось» это все в черную, чеков теперь не найти.

Любопытно, что директор НАБУ, судя по всему, стесняется своей тяги к роскоши. Иначе как объяснить тот факт, что перед началом рассмотрения этого дела в суде он потребовал проводить заседания в закрытом режиме? Суд, впрочем, не принял во внимание стеснительности фигуранта, и разрешил СМИ освещать событие для широкой общественности.

Сытник, очевидно, обиделся, так как в отместку поспешил обвинить судью в предвзятости – якобы тот фигурирует в деле о задержании на взятке прокурора. Пока что как свидетель, но, по как намекнул Артем Сергеевич, в этом смысле все еще может поменяться...

Что же происходит с делом сейчас? На данный момент прокуратура изучает два эпизода элитного отдыха ТОП-чиновника – в период с 28 декабря 2018 года по 2 января 2019 года и с 6 по 8 марта 2019 года. Вероятно, скоро к ним прибавятся новые дела по фактам незаконной прослушки и запугивания свидетелей. Пока же Артем Сытник продолжает удивлять. Так, на заседании суда 20 августа он заявил, что вернул Николаю Надейко все деньги и обвинил того в оговоре. Впрочем, никаких документов (а когда речь идет о таких суммах то странно не предусмотреть хотя бы расписку) в подтверждение своей версии он предоставить не смог.

Другая линия защиты главы НАБУ – уверения, что стоимость отдыха завышена и что на самом деле он обошелся ему менее чем в 10 тыс. гривен. И это также вызывает удивление, ведь каждый может легко проверить, что только проживание в комплексе «Полесское-Сарны» стоит от 8 тыс. гривен в сутки (а, по данным свидетелей, Сытник проживал в доме для самых важных гостей, что в разы дороже)! А прибавьте сюда все развлечения и угощения... Неужели главный антикоррупционер страны не понимает, что его слова легко проверить, что его ложь легко раскрыть? Или он просто затягивает дело в надежде на изменение политической конъюнктуры? Или, может, он и правда думает, что украинцам так легко запудрить мозги?