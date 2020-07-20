Коронавирус В Чехии для украинских заробитчан сделали обязательной справку о тесте на COVID-19

2020-07-20 08:12 270
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На юге Чехии участились случаи COVID-19 среди украинских сезонных рабочих. Об этом заявила директор региональной санэпидемстанции Кветослава Котрбова

"Эпидемиологи Южночешского края зарегистрировали за последние дни увеличение количества украинских рабочих с диагнозом COVID-19", - сообщает  vinegret.cz.

В регионе коронавирус обнаружили у 10 человек, из которых шесть - граждане Украины.

"Мы однозначно видим, что украинцы как зарубежные работники являются источником риска для Южной Чехии. Они работают у нас, но ездят к родственникам домой, или когда здесь не было работы, поехали на родину, а потом вернулись и оказались положительными на коронавирус", - сказала Котрбова.

С 20 июля в Чехии начали требовать у работников, приезжающих из определенных стран ЕС и третьих стран, справку об отрицательном тесте на COVID-19 сделанную не позднее, чем за четыре дня.

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