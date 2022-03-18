Мир Чехия приняла уже почти 300 тысяч спасающихся от войны граждан Украины

2022-03-18 17:27

В Чехию из Украины прибыло около 270 тысяч граждан, спасающихся от войны. В стране заканчиваются ресурсы, позволяющие принимать беженцев, пишет Associated Press.

"Нам приходится признать, что мы у самой той грани, когда мы можем принять беженцев без проблем", -Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Отмечается, что украинские беженцы – это, преимущественно, женщины и дети.

Власти предприняли ряд усилий, чтобы пребывание украинских беженцев в Чехии было долговременным. Людям стараются обеспечить доступ к здравоохранению и образованию.

Также в парламенте задумались над тем, чтобы разрешить брать на работу беженцев без необходимых документов.