Детали Токсично: Атаманюк! «Налоговый генерал» времен Януковича, причастный к разворовыванию бюджета на миллиарды гривен, может снова вернуться во власть

2019-08-27 18:20 189

Когда в апреле 2015-го Юрия Атаманюка, замглавы начальника управления налоговой милиции при президентстве Януковича, уволили по закону о люстрации, он стал гражданином Кипра и вице-президентом Ассоциации налогоплательщиков Украины. И даже совместно с коллегами по Ассоциации презентовал на «Мистецьком арсенале» выпущенную при их поддержке книгу Ли Куан Ю «Из третьего мира в первый. История Сингапура: 1965–2000». Это выглядело примерно так, как если бы вор-домушник затеял автограф-сессию с использованием глянцевого альбома, прославляющего архитектуру Антонио Гауди. Атаманюк, прозванный «заднеприводным атаманом», если и имеет какое-либо отношение к идеям социального реформаторства, то разве только в том смысле, что на каждом этапе своей деятельности воплощал самые разные коррупционные схемы – одна краше другой. И сегодня эти его умения, как ни странно, могут найти свое применение.



Начинал он с того, что перепродавал авто со штрафных площадок. Но это была лишь разминка перед более прибыльным «бизнесом»: крышеванием производителей теневого алкоголя. Люди Атаманюка сумели поставить под свой контроль почти все спиртовые заводы Украины. Каждая «левая» бутылка, произведенная на них, давала его группировке полгривны «отката». Это было весьма доходно, однако главный получатель бонусов грезил о делах иного, более грандиозного масштаба.

Они стартовали тогда, когда Атаманюк вместе Андреем Головачом – не менее изобретательным, чем он сам, генералом по прозвищу «Кефирчик», - организовал целую сеть центров, где производилось обналичивание средств в интересах Александра Клименко. Министр доходов и сборов при Януковиче оценил изощренный ум Атаманюка и сделал его консультантом в схемах по выведению денег в офшоры. В Генпрокуратуре Украины считают, что из-за этих «ноу-хау» госбюджет потерял порядка 3,1 млрд грн. Но есть и иное мнение, кулуарное. В соответствии с ним, экс-глава «минсдоха» успел перекинуть на счета связанных с ним персон около 10 млрд грн. «Подвиг» Атаманюка не остался незамеченным: за успешную операцию его наградили орденом «За заслуги 3 степени».

Казалось бы, после Революции достоинства этот одиозный персонаж должен был присмиреть и затаиться, но нет. Он счел, что трудное время для страны – самый перспективный период для получения легких денег. При его участии на свет появилась схема для так называемой «ореховой мафии». $20 тыс. за каждый контейнер с орехами, отправляемый на экспорт, получали прикормленные таможенники, и до какого-то времени этот контрабандный механизм работал как часы.

Из любого криминального лимона Атаманюк научился в изобилии получать лимонад – чаще всего долларовый. Поэтому сегодня его личное состояние оценивают в $50 млн. И после выхода в конце 2015 года в эфир программы «Наші гроші» ни для кого не секрет, что этот «скромный чиновник» владеет роскошным имением площадью 600 кв. м в селе Романков — рядом с поместьем экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко. Что у него есть несколько дорогих иномарок и ряд объектов в элитном комплексе. И что вообще жизнь у него – удалась.

Умение заводить нужные знакомства сделало Атаманюка вхожим в команду грузинских реформаторов. Его изворотливость стала особенно востребована, когда Давида Сакварелидзе, близкого к Михеилу Саакашвили, ГПУ обвинила в нецелевом использовании $20 млн, выделенных Вашингтоном в качестве гранта на разработку тестов для соискателей должности региональных прокуроров. А протеже Сакварелидзе — Модебадзе, работавший одно время в Одесской прокуратуре, был задержан сотрудниками СБУ при получении взятки в $5 тыс. Единственное но: лишенный тормозов Атаманюк может всерьез навредить своим влиятельным грузинским друзьям. Как, например, он навредил руководителю сети книжных магазинов «Читай город» (Украина) Ярославу Мариновичу, порекомендовав тому попросту кинуть российских партнеров – еще в 2013 году, до Крыма и Донбасса. Последний так и сделал. Отобрав у своих «кормильцев» книготорговую сеть и созданное в Украине издательство «Країна мрій» и переписав на принадлежащую ему компанию Blackwell, зарегистрированную на Кипре, торговые марки крупнейших издательских брендов – «Эксмо», «АСТ», «Манн, Иванов и Фербер», «Corpus». Дальше у Мариновича началась неспокойная жизнь – с судами, конфискацией книжной продукции и серьезным ущербом для его бизнеса.

Атаманюк токсичен. Но это, похоже, по-прежнему не становится для него проблемой. Его влияния и средств хватает для того, чтобы и ныне получить возможность протиснуться во власть. «Юрий Атаманюк пытается давать советы и рекомендовать кадры в Государственную фискальную службу, у него для этого немалые связи и состояние», - пишет редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов. Сегодня «заднеприводный атаман» положил глаз на руководящее кресло в ГФС. Если ему удастся его занять, это станет ударом по имиджу и репутации новой власти. И прежде всего – по самому Владимиру.