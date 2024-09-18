Экономика Рада одобрила изменения в Налоговом кодекс - какие налоги и сборы будут повышены задним числом

2024-09-18 08:24

Верховная Рада одобрила проект изменений в Налоговом кодексе в первом чтении. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

По его данным, законопроект №11416-д за основу поддержал 241 депутат.

Новый пакет налогов предусматривает следующие нормы:

повышение военного сбора со всех доходов граждан с 1,5% до 5%,

установление военного сбора для ФЛП - плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной зарплаты (т.е. 800 гривен в месяц),

установление военного сбора в размере 1% от дохода плательщиков единого налога ІІІ группы,

установление ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%;

изменение налогового периода с квартального на месячный для представления отчетности о выплаченных доходах в пользу физических лиц (для экономического бронирования);

установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%;

авансовые взносы для АЗС.

По словам Железняка, нардепы провалили сокращенную процедуру по правкам. Поэтому законопроект во втором чтении будут рассматривать только в середине октября.

"Поскольку до октября закон в целом не будет принят, то внедрение будет "задним числом" с 01 октября", - написал он.