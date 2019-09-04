Мир На турецком курорте убили украинку: что о ней известно

2019-09-04 18:30 228

 

В курортном городе Анталия (Турция) нашли убитой 42-летнюю гражданку Украины.

Как сообщает издание Yeni Alanya, женщину обнаружили за трансформаторной будкой в парке Муратпаша.

В ходе расследования было установлено, что украинка познакомилась с гражданином Турции и распивала с ним спиртные напитки в парке, после чего пара уединилась.

Полиция впоследствии задержала мужчину, который находился с украинкой незадолго до ее смерти, у него нашли ее украшения. Его обвиняют в убийстве и ограблении.

Позже СМИ сообщили, что убитая – Юлия Билегуб, и опубликовали ее фото.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Развод по-Киевски: мужчина заказал киллеру свою бывшую жену и ее дочь

2019-08-21 08:39 603

Украинцы смогут летать без виз на еще один популярный курорт

2019-08-02 13:46 2268

Тымчук застрелился или его убили – полиция до сих пор не знает

2019-06-22 13:30 1914

Стали известны детали взрыва на курорте Турции, в котором пострадали люди

2019-06-13 15:46 1488

Еще новости в разделе "Мир"

На турецком курорте убили украинку: что о ней известно

2019-09-04 18:30 228

Трамп в бешенстве: Журналист из Playboy выиграл суд у президента США

2019-09-04 12:16 321

Ученые признали лишний вес второй из самых самых опасных проблем после курения

2019-09-04 09:13 342

В России разбился штурмовик Су-25УБ

2019-09-03 19:00 489
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

На турецком курорте убили украинку: что о ней известно 2019-09-04 18:30 228
Трамп в бешенстве: Журналист из Playboy выиграл суд у президента США 2019-09-04 12:16 321
Ученые признали лишний вес второй из самых самых опасных проблем после курения 2019-09-04 09:13 342
В России разбился штурмовик Су-25УБ 2019-09-03 19:00 489

Лента

20:30 В Украине появится новый праздник
20:00 У Богдана появилась первая заместительница
19:41 22 сентября в Консерватории покажут мюзикл «За двумя зайцами»
19:30 Больше, чем у Зеленского: Богдан снова отличился, заставив президента завидовать
19:00 "Это незаконно": Кличко отреагировал на свое увольнение
18:30 На турецком курорте убили украинку: что о ней известно
18:00 В МИД Украины отреагировали на предложение Словении об "особом статусе" в ЕС
17:30 «I’ll be back». Уляна Супрун прокомментировала свое увольнение
17:00 Миллионы украинцев останутся без субсидий, государство беспомощно: список требований
16:30 Кабмин уволил ряд чиновников