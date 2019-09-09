Детали Влиять на суды за «Корвалол» компании «Фармак» помогали политические связи

2019-09-09 16:15 57

Сейчас АО «Фармак» утратил коррупционные связи, из-за чего лихорадочно пытается затянуть дело

Громкий судебный процесс, больше похожий на бразильский сериал, вышел на очередную стадию. С конца августа спор между компаниями «Фармак» и «Дарница» за «Корвалол» рассматривается в Хозяйственном суде Киева. Судя по первым двум заседаниям, света в конце тоннеля не видно.

Сначала за несколько часов до первого заседания «Фармак» вдруг решил предоставить суду дополнительные доказательства – социологический опрос. Потом, уже на втором заседании, представители компании заявили, что готовят еще одно исследование, из-за чего рассмотрение дела по существу опять пришлось отложить. Адвокаты «Дарницы» заподозрили другую сторону в искусственном затягивании процесса.

Зачем это «Фармаку»? По одной из версий, компания в растерянности, потому как без коррупционной составляющей ей еще не удавалось оказывать влияние на «корвалольные» суды.

Напомним, «Фармак» судится с «Дарницей» уже 15 лет. Хотя «Фармак» называет себя инновационной компанией, ему не дает покоя старое советское лекарство, и он готов на все, чтобы запретить конкуренту производить капли «Корвалол-Дарница».

Хотя изначально процесс был инициирован «Фармаком», на этот раз он выступает ответчиком, так как речь идет об иске «Дарницы» на решение Апелляционной палаты Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), вынесенного в 2017 году в пользу «Фармака». Решение МЭРТ фактически было единственной стадией процесса, которую «Фармак» выиграл – причем в довольно короткие сроки.

Почему «Фармак» обратился именно в МЭРТ? Возможно, потому, что заместителем министра там была Наталья Мыкольская – не чужой человек фармацевтам. Ведь до прихода на госслужбу он работала в юридической фирме «Саенко Харенко», которая представляет интересы «Фармака» в споре с «Дарницей». Не будем произносить громкое слово «коррупция», но конфликт интересов уж точно налицо.

Есть в «корвалольном» деле и другое странное обстоятельство. Еще в 2011 году «Фармак» полностью проиграл «Дарнице» все возможные суды, где предметом спора было обозначение «Корвалол». Но в 2017 году «Фармак» зачем-то возобновил судебную тяжбу, выдумав новый предмет спора – знак «Корвалол Corvalolum».

Зачем два раза входить в одну реку? И почему именно 2017-й?

Возможно, ответ кроется в персоне Павла Жебривского, брата Фили Жебровской, которая официально числится конечным бенефициаром «Фармака». На самом деле Павел Жебривский тоже является совладельцем фармацевтической империи, куда также входят активы в Западной Европе и ряд офшорных компаний. Это раскопали журналисты авторитетного немецкого издания Deutsche Welle, заодно выяснив, что с прозрачностью бизнеса у семьи Жебровских не все в порядке.

В 2015-2018 годах Павел Жебровский находился на пике своей влиятельности. Близкий соратник тогдашнего президента Петра Порошенко был назначен сперва председателем Донецкой военно-гражданской администрации, а затем – аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по президентской квоте. Почему бы не использовать свою влиятельность в интересах бизнеса?

Но времена изменились. Павел Жебривский сошел с политического Олимпа. Наталья Мыкольская еще за год до прихода к власти Зе-команды благополучно уволилась из МЭРТ и уехала учиться в Стэнфорд. А вот лоббистов среди «новых лиц» у «Фармака», похоже, нет.

Поэтому «Фармаку» остается выдумывать абсурдные доказательства. Например, поведенный в августе-2019 социологический опрос об отношении украинцев к «Корвалолу-Корвалолуму». Какие бы результаты не получили социологи, они не могут иметь отношения к делу. Напомним, предмет спора – решение Апелляционной палаты МЭРТ за 2017 год, на которое ну никак не могли повлиять данные за 2019 год.

Как бы там ни было, теперь «Фармаку» вряд ли удастся снова перевести дело в коррупционную плоскость. Скорее всего, суд примет объективное решение и, наконец, поставит логичную точку в затянувшемся споре.