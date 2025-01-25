Экономика За год иностранцы зарегистрировали в Украине более тысячи новых частных компаний

2025-01-25 08:28

В Украине за прошлый год иностранцы зарегистрировали 1109 новых компаний, что на 24% меньше, чем в прошлом. Об этом свидетельствуют данные Opendatabot.

Бизнес в Украине открыли граждане 78 стран. Чаще всего регистрировали компании граждане Турции (201 бизнес-проект), Польши (90), США (89).

Почти половина новых иностранных компаний сосредоточены в Киеве - 542. Далее следуют Львовская (137 компаний) и Одесская области (122 компании).

Чаще иностранные компании в Украине занимаются оптовой торговлей (255 компаний, 23%), компьютерным программированием (109 компаний, 9.8%) и операциями с недвижимостью (86 компаний, 7.8%).

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Экономика

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За год украинцы накопили более 712 тысяч новых долгов 2025-01-17 16:44