Детали ПЕРВЫЙ «ДОГОВОРНЯК» В ГЕНПРОКУРАТУРЕ: ЛЮДИ ЛУЦЕНКО ОСТАЮТСЯ

2019-09-10 19:43 729

 

Заместитель экс-генпрокурора Юрия Луценко Владимир Бедриковский, скандально известный как «кассир Резницкой», стал, возможно, первым примером договоренностей между старой и новой командами в силовом блоке.

Этому, по мнению журналистов, способствовало активное участие чиновника в фактическом саботаже следствия по делу денег банка Александра Януковича и закрытии уголовного производства против «Приватбанка», сообщают «Акценты» со ссылкой на собственное расследование.

Согласно фабуле уголовного производства №42018000000000066, из «Всеукраинского Банка Развития» на протяжении 2012-2014 годов системно выводились средства на фиктивные предприятия, оформленные на самих же работников банка. Преимущественно это были операции по пополнению уставных капиталов, предоставление или получение финансовой помощи, кредитов, а также размещение депозитов и получение с них процентов.

После введения в 2015 году в банке временной администрации эти средства были заморожены, а фиктивные предприятия переоформлены на студентов из Туркменистана. С началом процедуры ликвидации банка право требования средств были переуступлены фиктивными предприятиями одному единому юридическому лицу - ООО «Аскор-Инвест», ОКПО 39175321. Невыплаченных на конец 2017 года остались 1,6 млрд грн. Однако ДФС в судебном порядке приостановило дальнейшие выплаты средств по признаку фиктивности.

Тут в дело вмешались следователи ГПУ, которые сначала не смогло определить размер ущерба, причиненного государству, а в итоге не обосновали саму законность вмешательства государства в процедуру банкротства. Подозрение должностным лицам ООО «Аскор-Инвест» так и не было предъявлено. Фактически следствие «установило» факт отсутствия оснований для привлечения к уголовной ответственности за легализацию средств должностных лиц ООО «Аскор-Инвест».

Другое знаковое дело Бедриковского - закрытие досудебного расследования №42017000000001823 по завладению средствами вкладчиков «Приватбанка» на сумму более 19 млрд грн., которое вело главное следственное управление ГПУ.

В частности, накануне в СМИ были распространены фотографии, на которых Владимир Бедриковский в рабочее время идет на встречу с нынешним руководителем Офиса президента Украины и экс-адвокатом Игоря Коломойского Андреем Богданом. На встречу он направляется с пустыми руками, но возвращается с портфелем, который ждал его под столом, где сидел Андрей Богдан и еще один неустановленный чиновник ГПУ.

 

Напомним, адвокат Андрей Богдан после избрания Виктора Януковича президентом в марте 2010 года был назначен заместителем Министра Кабинета Министров Украины, а с июля 2013 по март 2014 года работал Правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Сергея Арбузова.

 Сразу после увольнения в 2014 году он стал советником губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского. В 2016 году также был адвокатом Геннадия Корбана. В начале марта 2018 года пытался через суд обязать ЦИК зарегистрировать его народным депутатом Украины по спискам БПП.

 Представляется не удивительным, что, несмотря на увольнение Юрия Луценко с должности генпрокурора, новый глава силового офиса на Резницкой Руслан Рябошапка унаследовал из всех заместителей Луценко именно Бедриковского.

 «Этот факт наталкивает на подозрение, что Бедриковский - лицо, одинаково полезное новому руководству Генпрокуратуры и клиентам Андрея Богдана в лице Коломойского и Корбана», - сообщают «Акценты».

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