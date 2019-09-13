Детали Глава АМКУ пообещал проблемы Косюку и Ахметову после встречи с Коломойским

2019-09-13 12:27 375

В начале недели Игорь Коломойский встретился в Офисе Президента с высшим руководством страны, включая самого Президента Владимира Зеленского, главу его офиса Андрея Богдана, главу правительства Алексея Гончарука.

Обсуждали, как сообщают официальные пресс-релизы, “ведение бизнеса”.

После этой встречи Игорь Коломойский имел еще одну встречу, менее публичную, в одном из киевских ресторанов. Там он вел беседу с главой
Антимонопольного комитета Украины Юрием Терентьевым.

Сразу после этой встречи в СМИ появился комментарий Терентьева, где он анонсировал неприятный “сюрприз” Ринату Ахметову (СКМ) и Юрию Косюку (МХП).

"Есть один эпизод по МХП и сейчас, возможно, будет другой. Исследования по этому вопросу на финишной прямой...

"Дело касается Corum Group (группа СКМ Рината Ахметова, – ред.). Там размер штрафа не очень большой – около 50 млн гривен. Подробности будут через две недели", – отметил глава АМКУ.
Еще ранее Коломойский заявлял, что все крупные предприятия Украины, включая «АрселлорМиттал Кривой Рог» с иностранными инвестициями – должны быть национализированы. Призывы Коломойского, возможно, так и оставались бы словами, если бы на «АрселлорМиттал Кривой Рог» и МХП не зашли проверки СБУ, с подачи Президента Зеленского.
Для себя же Коломойский просит от Зеленского государственных дотаций. На днях председатель Наблюдательного совета «МАУ» Арон Майберг заявил, что они хотят получить от государства компенсацию за облет РФ. За 2014-2019 года эта сумма составила 216 $млн. По словам Майберга, необходимые для получения компенсации документы уже проходят экспертизу и будут учтены при формировании бюджета страны на 2020 год. 

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