Детали Виталий Саутёнков: Сколько подлинников осталось в музеях Украины?

2019-09-13 18:36 159

Одной из самых топовых тем последних недель стало увольнение Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея. Данную процедуру сторонники Ройтбурта попытались представить как личную месть некоторых депутатов светочу современного искусства.

«Виновник» увольнения - депутат Одесского областного совета Виталий Саутёнков - рассказал о своем отношении к Александру Ройтбурду, его искусству, деятельности и законности процедуры его назначения на должность директора музея.

- Чем вам не нравится Ройтбурд? Почему вы так настойчиво добивались его увольнения?

- Александр Ройтбурд очень хочет верить, что наше противостояние вызвано моей личной неприязнью к его персоне и его творчеству. На самом деле мне совершенно неинтересно ни то, ни другое. К тому же я не искусствовед, чтобы делать какие-то уверенные объективные выводы о том, что есть «китч» и «безвкусица», а что есть «шедевр». Вопрос об увольнении Ройтбурда имеет свои конкретные предпосылки, а именно – процедура назначения сего персонажа на должность директора. Вот представьте себе: завтра новый губернатор своим указом берёт и назначает меня, человека без знаний и опыта управления музеями, на должность директора Одесского художественного музея. Вот так берёт и назначает, потому что я его друг. Это назначение будет принято без согласования с облсоветом, департаментами и комиссиями. Будете ли вы в восторге от такой процедуры? Сомневаюсь.

Как сомневаюсь я и в том, что после написания этой статьи вы сразу её опубликуете, а не отправите редактору вашего издания на утверждение.

А вот господина Ройтбурда именно по такой схеме и «назначили» – полностью вопреки действующему законодательству, о чём свидетельствует заключение по данному вопросу Министерства юстиции. И здесь возникает неприятный прецедент: оказывается, губернатор, вопреки закону, подобно какому-то монарху, может своевольно назначать на руководящие должности всех, кого посчитает нужным – будь то даже его родственники или друзья. Законная процедура была нарушена. Поэтому я, в первую очередь, выступаю не против Ройтбурда, а против нарушения закона. И мне совершенно всё равно, кто его нарушает – «гениальный художник» или «бездарный проходимец». Сегодня вы радуетесь незаконному назначению Ройтбурда. Завтра я хочу видеть, как вы будете радоваться незаконному назначению других, уже менее симпатичных персонажей на руководящие должности по той же схеме.

- Облсовет первоначально не утвердил кандидатуру Ройтбурда на должность директора, и уже после этого в игру вступил тогдашний глава ОГА Максим Степанов. Что заставило вас голосовать против, если вы говорите, что личных претензий к Ройтбурду не имеете?

- Личных претензий не имею. А биография Александра Ройтбурда и его деловая репутация - заслуживают пристального изучения и проверки. И обижаться тут не стоит, дескать, «да он же велик и известен! как вы можете сомневаться в его эффективности?» Разговоры о его величии – это тема для дискуссии, а не повод отказаться от проверки деловой репутации. Александр Друзь тоже известный человек, однако не так давно был пойман за руку при попытке присвоить часть гонорарного фонда проекта «Кто хочет стать миллионером». Правила одни для всех, и если какого-то отдельно взятого искусствоведа или художника-постмодерниста можно загипнотизировать словом «Ройтбурд», то с депутатами областного совета, имущественной и культурной комиссией, а также прокуратурой такие фокусы не работают.

- Что не так с деловой репутацией Ройтбурда?

- Это в первую очередь факты злоупотреблений Ройтбурдом финансовыми средствами спонсоров фонда «Сороса». Позже он распоряжался деньгами фонда Пинчука, предназначенными для закупки работ молодых художников Одессы: Ройтбурд в этот период вел двойную бухгалтерию, порой покупая через вторые-третьи руки собственные «шедевры» и заполняя ими галерею. Все это было описано его былым товарищем, художником Леонидом Войцеховым в книге «Проекты», которую Ройтбурд всеми силами пытался изъять из продажи, буквально шантажируя и автора, своего недавнего соратника по борьбе за «свободное искусство», и издателей. Не стоит снимать со счетов и участие этого персонажа в ряде событий, носящих откровенно криминальный характер.

Чуть больше года назад радикал и псевдоактивист Стерненко убил человека ножом в сердце. Что делает Ройтбурд? Мало того, что он выступает в защиту убийцы, так он еще и устраивает ему фотосессию в музее, пиаря таким образом малолетнего преступника на базе «вверенного» ему в руководство коммунального учреждения. Государственный музей – это не место для личного политического пиара. Это место для искусства и только для искусства.

Я уже молчу о последнем инциденте с избиением 75-летнего экс-директора музея Виталия Абрамова близким другом Ройтбурда, которого тот пригласил «поработать» в музее с архивами.

Отдельного внимания заслуживает и то, как Ройтбурд целеустремленно старается примазаться к любой власти, к любым политическим силам. На последних президентских выборах Ройтбурд становится официальным доверенным лицом Порошенко. Как только к власти приходит Зеленский, Ройтбурд начинает петь оды уже новому гаранту Конституции, против которого он не так давно агитировал. А на недавний митинг в свою честь напротив здания ОГА Ройтбурд приглашает скандально известного кандидата в мэры Одессы – Михо Саакашвили. Совершенно очевидно, что каких-то чётких принципов у этого человека нет и не будет. А всё для чего? Для того, чтобы навсегда остаться у кормушки.

Лично для меня все эти факты дают весьма красноречивую характеристику персоне Александра Ройтбурда. И в свете вышесказанного напомню, что, согласно Закону Украины «О культуре», роль директора коммунального учреждения должна исполнять личность с безупречной деловой репутацией. Так что, закроем глаза и на этот закон?

- Как, по-вашему, Ройтбурд может навредить музею?

- В хранилищах музея находятся картины суммарной стоимостью в миллионы евро (хотя, на мой взгляд, они вообще бесценны), и тут во время директорства Ройтбурда мы начинаем замечать странные вещи:

- хранилище становится проходным двором. К примеру, туда спокойно наведываются Нищук, близкие друзья Ройтбурда, вся порошенковская свита и т. д.;

- хранительницу запасников регулярно начинают отправлять в отпуск за счёт таинственных меценатов – то во Францию, то ещё куда-то;

- как только мы поднимаем вопрос о снятии Ройтбурда, загадочные воры похищают из музея… нет не картины, не скульптуры, а старый компьютер. Ой, удивлюсь, если в итоге окажется, что на этом компьютере была вся база данных по имеющимся в запасниках картинах;

- при этом за Ройтбурда публично заступаются Гончаренко, Саакашвили, Вакарчук, Ляшко, Степанов, Нищук, Мосийчук (который на сессии даже не был в состоянии правильно выговорить фамилию Ройтбурда) и прочие кадры всеукраинского уровня. И всё ради директорского кресла одного из сотни музеев страны? Мне кажется, что кто-то очень сильно боится смены руководства, инвентаризации и экспертиз имеющихся в хранилище полотен. Кто знает, как за этот год пополнились частные коллекции всех этих прекрасных персонажей. Я ничего не утверждаю, но согласитесь – ситуация выглядит крайне странной. Никогда эти люди не стали бы так сильно рвать на себе волосы за Ройтбурда на ровном месте. Никто не знает, сколько подлинников осталось сегодня в музее. Но все мы хорошо понимаем, что просто так порошенковская власть на музеи своего внимания не обращает.

- Однако, по факту, экономическая эффективность учреждение выросла налицо.

- Да, посещаемость значительно увеличилась. И давайте быть откровенными – по большей части за счёт всех этих скандалов вокруг музея. Разве что ленивое СМИ не писало о нашем противостоянии с А. Ройтбурдом. Это самый цитируемый во всех медиа музей в Украине на сегодняшний день. Будьте уверены, что посещаемость увеличилась именно благодаря этому, а не из-за продажи «магнитиков» и смены экспозиции. Это понял и сам Ройтбурд, поэтому пытался подбрасывать больше дров в этот огонь конфликта, устраивая крайне противоречивые мероприятия на базе Одесского художественного музея: реп-концерты, выступления полуголых мужиков с матерными частушками, выставки с «расчленёнкой» и откровенной эротикой.

Мне, откровенно говоря, совершенно непонятны все «эксперименты с этикой», явно направленные на провоцирование скандала. Пусть идёт в директоры музея современного искусства и хоть голышом бегает по выставочным залам на радость всем «понимающим». Тем более, ему ничего в этом деле не мешает: у Ройтбурда полно состоятельных друзей, учредителей различных фондов и галерей.

Государственный классический музей – это совершенно другое. Тут существуют чёткие правила и нормы, которым руководство учреждения обязано следовать. Это не кабаре, не цирковой шатёр, не «банк приколов». Должность директора госпредприятия – это не способ попиариться на всю страну, а должность рабочей лошадки с алмазом в ухе.

Однако это моё субъективное мнение. Поэтому, даже если мы допустим, что возросшая посещаемость – это исключительно заслуга Ройтбурда, а танцы голых мужиков в Серебряковском зале – круто и современно, то это никак не даёт нам право снимать свои подозрения и прощать все «ройтбурдские» нарушения. Никто ж не будет говорить о Гитлере, что «он построил заводы и поднял экономику Германии», или о Мао Дзе-дуне - «при нём грамотность китайского народа возросла на 75%». Мы оцениваем эти личности в первую очередь с точки зрения их преступлений против общества. Ройтбурд, конечно, не Гитлер и не Мао, но и здесь работает то же правило. В хранилищах музея хранится множество бесценных картин. Директор музея – человек, имеющий опыт в отмывании денег, воровстве и ведении двойной бухгалтерии, да и к тому же – близкий друг Порошенко. В само хранилище рабочие депутатские группы с проверкой он категорически не пускает. В результате - наша обеспокоенность полностью оправданна.

И не такие улыбчивые дедушки, хочу напомнить, в итоге оказывались замешанными в громких коррупционных скандалах. Аргумент «я его знаю, он отличный мужик и ничего не украдёт» - не работает. Поверьте - у каждого вора, мошенника и коррупционера тоже были «свои близкие друзья», которые никогда бы не поверили, что их товарищ – мерзавец и банальный преступник. Мы пытаемся «откатить» ситуацию в исходное положение, снова назначить открытый конкурс, назначить экспертную комиссию, провести всю процедуру выбора нового директора согласно закону. Если кто-то против – то давайте в этом случае отменим законы вообще. Будем жить эмоциями, а не умом, уберём суды, конституцию, упраздним местные законы и будем сосуществовать по наитию, а решать, что правильно, а что неправильно, будет тот, кто соберет больше лайков на Фейсбуке под своим постом.

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