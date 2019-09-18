Детали 26 вересня на сцені «Stage_Lab» Національної оперети відбудеться моновистава «Акомпаніатор» Марселя Мітуа

2019-09-18 18:16 93

 

У Національній опереті  України на нульовому поверсі  історичної театральної будівлі, що на Великій Васильківській 53/3, розташована нова сцена «Stage_Lab» для невеликої аудиторії (~40 осіб), де йдуть різножанрові вистави камерного формату.

Одноактна п’єса французького драматурга Марселя Мітуа «Акомпаніатор» представлена тут у постановці Олександра Білозуба - відомого українського художника, режисера і актора. В Україні та за кордоном добре відомі дві моновистави Олександра Білозуба: «Я сьогодні сміюся з себе…», присвячена Олександру Вертинському, та «Пісенька на три такти» про Чарлі Чапліна. Художник-постановник Олександр Білозуб співпрацював із українськими і зарубіжними режисерами: Богданом Струтинським, Андрієм Жолдаком, Атілою Віднянським та ін.

  • Моновистава «Акомпаніатор» - це камертон того, що відбуватиметься на експериментальній сцені «Stage_Lab», — говорить Олександр Білозуб. — Це аналіз, лабораторія, експеримент з тим, чим живе Театр. Це витончена французька драматургія, для якої характерна моноформа.

Режисер-постановник вважає, що основна особливість моновистави — сповідальність, відвертість із самим собою, готовність бути гранично відкритим.

Тема моновистави – Театр. У виставі йдеться про те, що стосується всіх, хто займається театром, а не тільки акторів та режисерів. Люди, які стоять за кулісами, багато в чому визначають успіх п’єси. Герой – акомпаніатор, його робота — супроводжувати успіх кумирів. А одного разу доля дає йому шанс бути в яскравому світлі рампи! Його сповідь перед публікою завершується тим, що артист, який спізнювався, виходить на сцену… Що в цей момент відчуває акомпаніатор?.. Відповідь знатимуть глядачі моновистави «Акомпаніатор» .

У головній ролі — з. а. України Ася Середа-Голдун

Режисер-постановник, автор сценографічного рішення — Олександр Білозуб.

Художній керівник — н. а. України Богдан Струтинський.

Коли: 26 вересня, четвер

Де: Національна оперета, сцена «Stage_Lab» (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 53/3)

Початок о 19:30

Для замовлень: (063) 674-43-34

Квитки ТУТ: http://operetta.com.ua/event/akompaniator-marsel-mitua-4/

 

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