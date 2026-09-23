ВІЙНА В Україні У Києві сьогодні внаслідок атаки безпілотників зафіксували пошкодження та пожежі у двох районах міста

2026-09-23 14:35

У Києві внаслідок атаки безпілотників зафіксували пошкодження та займання у двох районах міста. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в Telegram у середу, 23 вересня.

За його словами, у Голосіївському районі дрон впав на дах нежитлової будівлі. Крім того, є падіння БпЛА на території об'єкта транспортної інфраструктури.

У Солом'янському районі зафіксовано влучання дрона на 9-поверхову нежитлову будівлю на рівні четвертого поверху. Інший БпЛА впав на будівлю магазину.

 Укрзалізниця у зв'язку з інформацією у соцмережах про приліт поблизу Центрального залізничного вокзалу Києва повідомила, що вокзал не пошкоджено.

"У зв'язку з інформацією про приліт поблизу Центрального залізничного вокзалу Києва повідомляємо: вокзал не пошкоджено", - зазначили у компанії.

Нагадаємо, зранку російські дрони масовано атакують Київ. У Голосіївському районі безпілотник впав на чотириповерховий бізнес-центр та влучив в АЗС. Крім того, у Дарницькому районі внаслідок російської атаки сталось загоряння на даху однієї з АЗС. Наразі відомо про одного загиблого та сімох постраждалих.

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