Детали Врачи назвали главные ошибки людей, которые пытаются справиться с насморком

2019-09-22 10:00 228

Врачи заявили, что многие способы, которыми люди привыкли бороться с насморком, на самом деле ошибочны, передаю Новости Ю.

Сообщается, что запуская проблему или, наоборот, чрезмерно залечивая насморк лекарствами, можно запросто осложнить протекание болезни, говорят врачи. А потом запущенный насморк переходит в хроническую форму и напоминает о себе в будущем при малейшем переохлаждении.

Известно, что насморк обычно возникает при любой острой вирусной респираторной инфекции или гриппе и распространяется он воздушно-капельным путем, а наиболее частый путь заражения - это контакт с больным. При этом если человек одевается не по сезону, мерзнет на уличном сквозняке, то его шансы заразиться насморком резко возрастают. Кроме того, насморк может возникнуть быстрее у человека, который неправильно питается и не ведет здоровый образ жизни – все это ведет к ослаблению иммунитета.

Врачи говорят, что многие люди совершают ошибку, пытаясь справиться с болезнью самостоятельно: промывают нос солевым раствором или закапывают купленные по совету фармацевта капли. Они подчеркивают, что при насморке также очень вредно шмыгать, втягивая выделения в себя: такая привычка может провоцировать воспаление пазух. Нужно обязательно промокать сопли носовым платком, или отсмаркивать, причем не сильно, а мягко и аккуратно.

Также медики напоминают, что лечить насморк противовирусными препаратами не стоит, ведь их эффективность не доказана.

Кстати, чтобы не допустить насморк, важно избегать переохлаждения. Вместе с тем, нужно чаще бывать на свежем воздухе. Медики советуют хотя бы раз в две недели посещать сауну, так как лечебное воздействие пара укрепляет защитные силы вашего организма. Закалять можно не только организм в целом, но и носоглотку: полощите горло водой, постепенно понижая ее температуру на 1 градус.