ВОЙНА В Украине Почему украинские медики не могут работать в Германии несмотря на дефицит врачей

2024-08-05 10:27

Львиная доля украинских медиков, приехавших в Германию в качестве беженцев, несмотря на дефицит врачей, не могут работать по специальности. Об этом сообщило издание WELT.

Отмечается, что с начала российского вторжения в Украину более 1674 врачей-беженцев подали заявки на получение медицинской лицензии в Германии, но обработаны были только 187 заявок. Таковы данные, предоставленные 14 федеральными землями из 16.

Издание уточняет, что долгое ожидание касается не только украинцев, но и всех граждан из стран, не входящих в Европейский Союз и подтверждающих свой диплом. Время получения лицензии на медицинскую практику обычно составляет от 15 месяцев до трех лет.

"Этот результат ужасен. Степень бюрократии сейчас также парализует такие неотложные процессы, как признание врачей", - подчеркнул президент Немецкой ассоциации больниц Геральд Гасс. По его словам, государство просто не может позволить себе дальше содержать квалифицированных работников вместо того, чтобы направлять их туда, где в них остро нуждаются.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер обращает внимание на общую проблему. "Тот факт, что даже 30 процентов беженцев войны с Украиной не имеют работы в Германии, это значительно ниже процента, чем в большинстве других европейских стран, свидетельствует о том, что наши правила неправильны", – сказал он. Политик также призывает ускорить признание профессиональных квалификаций, полученных за границей.