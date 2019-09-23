Украина Магнитные бури в октябре 2019-го: когда украинцам надо быть готовыми

2019-09-23 21:00 60

 

Второй осенний месяц встретит нас магнитным колебанием уже 1 октября. И хотя буря будет не очень большой силы, в этот день возможны скачки давления у людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, в этот день возможны головные боли и слабость. Поэтому на 1 октября лучше не планировать никаких серьезных мероприятий. Специалисты предупреждают: на фоне повышенной раздражительности вследствие магнитных возмущений могут возникнуть ссоры.

Следующая магнитная буря произойдет уже 29 октября. В этот день вероятны ухудшения самочувствия, особенно у людей с хроническими заболеваниями. В этот период также может появиться бессонница на фоне магнитных колебаний. Особенно она затронет тех, у кого и так есть проблемы со сном. Метеочувствительные люди могут ощущать слабую головную боль и головокружения, скачки артериального давления.

30 октября – третья и последняя буря второго месяца осени. Сложнее всего в этот день придется метеочувствительным людям, поскольку симптомы могут накопиться за два дня. На этом фоне вероятны ухудшения настроения, ощущение подавленности, общая слабость. Также могут случаться вспышки гнева.

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