Детали Какие смартфоны войдут в рейтинг лучших в этом году?

2019-09-27 10:52 93

За право называться лучшим обычно ведут отчаянную борьбу «умные телефоны» давно известных производителей – Apple и Samsung, Xiaomi и HTC, LG, а с недавних пор еще Oppo, Honor и пара других молодых самостоятельных брендов.

Лучшие смартфоны, они же флагманы своих производителей, как правило, идут в авангарде технологий и инновационных решений. Но если хорошие смартфоны нередко можно найти с бюджетом 400-500 или даже 200-300 долларов, то цена «лучших» делает их недоступными широкой аудитории.

Mi 9 от Xiaomi

У устройства тройная камера, первый подобный опыт производителя, а также специально обученный для снимков ИИ, открывающий особые возможности перед теми, кто любит делать фото. К тому же, у «девятки» огромный по вместительности аккумулятор, позволяющий смартфону работать в среднем двое суток – отличный показатель для производительного флагмана. Добавьте к этому феноменальную производительность процессора и множество гигабайтов оперативной памяти – и перед вами один из лучших мобильных гаджетов.

P30 Pro от Huawei

Козырь смартфона – опять камера, опять тройная и с ИИ помощью в обработке. 8 Гб памяти – это очень хорошо, тем более в комплекте процессора Huawei Kirin 980. В качестве приятных бонусов – быстрая зарядка до 55%, возможность работать в качестве станции для зарядки других устройств, поддерживающих формат, а также стандарты защиты IP68 – то есть, самые высокие показатели защиты от пыли и воды на рынке на данный момент.

Galaxy S10 от Samsung

У этих топов своего сегмента рынка свои преимущества – большой Amoled экран, тоже тройная камера и крутой процессор Exynos 9820. Оперативной памяти у S10 тоже очень много – 8 Гб (в топовых комплектациях еще больше). Отметим, что производитель порадовал и инновациями – его телефон можно использовать, как станцию для подзарядки устройств, поддерживающих формат.

Одиннадцатый iPhone

Три камеры у PRO модели – это, конечно, не шокирующая новинка. Зато у 11 версии появился процессор Apple А13 Bionic и отдельный чип для обработки фото, а также машинное обучение. Немаловажным для пользователей «яблочных» устройств можно считать и увеличенную «жизнь» смартфона без подзарядки – на несколько часов больше, чем у XS.

Конечно, список неполный, и каждый фанат конкретных брендов может внести в рейтинг еще несколько моделей – например, LG V40 или Honor 8X.

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