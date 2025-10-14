Економіка Акції китайського гіганта Xiaomi обвалилися після повідомлень про смертельну аварію за участі електромобіля

2025-10-14 13:35

Акції китайської компанії Xiaomi знизилися на 8,7% під час торгів у Гонконгу після повідомлень про смертельну аварію за участі її електромобіля Xiaomi SU7 у китайському місті Ченду. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними поліції, 31-річний чоловік на ім’я Денг зіткнувся з іншим автомобілем, після чого його електроседан Xiaomi SU7 виїхав на розділювальну смугу та загорівся. Водій загинув на місці. Правоохоронці підозрюють, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Китайські медіа і користувачі соцмереж ідентифікували автомобіль як SU7. Свідки намагалися врятувати чоловіка, однак двері машини не вдалося відкрити. Наразі невідомо, чи були в автомобілі інші пасажири.

Компанія Xiaomi поки не прокоментувала інцидент.

У березні один із електромобілів Xiaomi SU7 вже потрапив у смертельну ДТП на автомагістралі у провінції Аньхой, де загинули троє людей. Тоді розслідування показало, що система допомоги водієві була активована менш ніж за 20 хвилин до аварії та неодноразово попереджала водія про відсутність контролю над кермом.

У вересні компанія оголосила про відкликання 116,8 тисяч автомобілів SU7 стандартної версії через проблеми з тією ж системою допомоги водієві.

Нагадаємо, Xiaomi оголосила про рекордні результати: у вересні 2025 року компанія вперше в історії подолала позначку у 40 тисяч відвантажених автомобілів за місяць.