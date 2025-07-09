Мир Новий фільм "Формула-1" вже став найкасовішим фільмом серед усіх релізів Apple

2025-07-09 14:46

Оригінальна стрічка Apple Формула-1 розпочала прокат із надзвичайним успіхом. Про це повідомляє Variety.

За перший вікенд вона зібрала $146 мільйонів, а менш ніж за два тижні - вже понад $293 мільйони у глобальному прокаті. Це робить її найкасовішим фільмом Apple серед усіх релізів, що виходили в кінотеатрах.

Стрічка побила рекорди попередніх блокбастерів Apple:

  • Наполеон Рідлі Скотта - $221 млн,
  • Вбивці квіткової повні Мартіна Скорсезе - $158 млн.

Для порівняння, нещодавні картини компанії Забери мене на Місяць ($42 млн) та Арґайл ($96 млн) мали значно слабші результати.

Але Формула-1 ще не окупила себе. Бюджет виробництва стрічки перевищив $250 мільйонів, а ще близько $100 мільйонів було витрачено на маркетинг. Таким чином, фільм із загальною вартістю понад $350 мільйонів поки що не досяг точки беззбитковості.

 

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