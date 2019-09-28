Врач рассказала, какие симптомы и осложнения у гриппа

Грипп – это тяжелая болезнь, и главное вовремя заметить ее симптомы. Об этом рассказала заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского АМН Украины Алла Мироненко.
Она сообщила, что грипп характеризируют слабость, высокая температура, головная боль. Чуть позже к ним присоединяются респираторные симптомы.
Мироненко рассказала, что самое распространенное осложнение - это пневмония, бронхиты и воспаление носовых пазух.
По словам врача, самым действенным способом защититься от гриппа является прививка.
"В прошлом сезоне 350 тысяч доз вакцин завезли и то, наверное, все не использовали", - отметила медик.
Она добавила, что лечение гриппа в стационаре, если болезнь протекает с серьезными осложнениями, может стоить до 20 тысяч гривен.