Детали Старые коррупционеры успешно проталкивают на посты в с/х-госпредприятия своих ставленников, – СМИ

2019-10-07 20:36 216

Коррупционеры из прошлой власти успешно возвращают контроль над Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (Минагропрод). Об этом говорится в статье, опубликованной Антикор .

«Мы продолжаем рассказывать об авторских схемах управления госпредприятиями Минагропрода от Баграта Ахиджанова. Есть такое государственное предприятие, которое занимается сертификацией семян, – ГП «Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции» с 24 филиалами по всей Украине. Одно из немногих стабильно прибыльных предприятий, поскольку занимается выдачей посевных и сортовых сертификатов», – сказано в материале.

Там также сообщается, что с 6.03.2017 по 23.08.2018 по схеме исполняющего обязанности предприятием руководил некий Капустинский Александр Николаевич, многолетний знакомый Ахиджанова еще со времен работы Капустинского первым заместителем главы Государственной инспекции сельского хозяйства Украины.

«С учетом предыдущего места работы, Капустинский прекрасно знал, как можно сэкономить на сертификации продукции путем сокращения перечня показателей, что отражалось на ее стоимости, ну а разницу естественно можно и поделить. А финпоказатели, как всегда, прикроет Ахиджанов. В 2018 году уж очень сильно увлеклись этой схемой и довели до того, что план по доходам был выполнен лишь на 36%. К тому же почти миллион гривен был выведен с предприятия по договору на предоставление консультационных услуг от ФОП «Бельдий Н. М.». По случайности Бельдий Н. М. также является женой соучредителя ООО «Новасерт», где вторым учредителем значиться никто иная, как жена Капустинского – Палиенко В. В.», – пишут СМИ.

По их информации, тобы снять с себя какие-либо подозрения, Ахиджанов договаривается с Капустинским, что последний увольняется до завершения финансового года, чтобы все проблемы можно было повесить на другого и. о., а потом вернуть Капустинского. В это же время Капустинский создает вышеуказанное ООО «Новасерт». Основным видом деятельности предприятия является проведение технических испытаний и анализов – по сути, это частный орган сертификации.

«Ахиджанову и Андронову удается в очередной раз сорвать конкурс, запланированный на 1.10.2019, и назначить 2.10.2019, Капустинского А. Н. Используя «в темную» нового министра Тимофея Милованова, который видимо не знаком с «успехами» Капустинского и его опытом по выведению денег из государственного предприятия в частные структуры. Ведь к этому времени вместо 580 тыс. грн остававшихся при уходе Капустинского, на счетах предприятия около 17 млн грн. И такой урожай Капустянский и Ахиджанов не могут пропустить. И в этот раз у Капустинского есть еще одна миссия – завершить создание частного органа сертификации «Новасерт» и административным путем перевести объем заказов из Государственного центра в частную компанию», – отмечается в статье.

В заключение СМИ советуют новому министру внимательно изучать трудовую деятельность кандидатов и особенно ее результаты перед назначением на руководящие должности в госпредприятиях, «иначе, как в этом случае, возвратятся старые схематозники, которые быстро сведут на нет все усилия правительства технократов».