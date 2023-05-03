Экономика Придется платить комиссию: старые долларовые купюры перестали принимать в банках и обменниках

2023-05-03 10:29

После спада ажиотажа среди украинского населения на обмен американской валюты курс доллара стабилизировался и теперь украинцы стремятся его сдать. Однако не все купюры принимаются в банках и обменниках.

Обменники, как правило, не соглашаются на обмен, если наличные имеют сразу несколько повреждений, сильно изношены, имеют пятна краски, большие разрывы, а также выпущенные ранее 1996 года Впрочем, деньги можно обменять в банках, заплатив комиссию от 5 до 50% Если в банковских учреждениях откажутся обменять купюры, то можно обратиться к НБУ.

Поскольку обменом американской валюты занимаются только иностранные банки, процесс инкассо может занять от одного до нескольких месяцев поскольку поврежденные банкноты отправляются за границу на экспертизу и заменяются новыми аналогичным номиналом.

Согласно пояснениям Нацбанка, обмену подлежат даже банкноты, которые были порваны на части и склеены, с удалением элементов дизайна, включая текстовые и цифровые обозначения номинала