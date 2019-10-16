Украина В Нафтогазе посоветовали украинцам запасаться газом на зиму - цену в октябре опустят примерно на 50 коп

2019-10-16 13:16 213

В октябре НАК "Нафтогаз України" снизит цену на природный газ для населения на 4,9% и предложит закупить больше, чем необходимо.

Как сообщает пресс-служба компании, цена на голубое топливо для нужд населения и других потребителей, получающих газ на регулируемых условиях, составит 4272,76 грн за 1 тыс. м³ (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку).

"Хотя цены на газ на европейском рынке уже существенно увеличились по сравнению с летним уровнем, регулируемая цена газа в Украине определяется по формуле, отображающей рыночные цены с двухмесячным отставанием", – отмечают в компании.

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В "Нафтогазе" подчеркнули, что с апреля этого года цена, по которой компания продает газ для населения, уже снизилась на 32%.

"В октябре потребителям будет предложено оплатить газ по более низкой, регулируемой цене. Приобретенный газовый запас при этом будет сохранен на зимние месяцы, когда ожидается увеличение регулируемой цены", – добавили в компании.