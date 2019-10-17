Детали Шухевич: Нам нужно шатать Россию и провоцировать Майдан

2019-10-17 17:04 237

Украинские националисты возлагают надежды на акции протеста в Москве и Санкт-Петербурге, к организации которых, по сообщениям СМИ, имели отношение западные структуры, в частности, центр RAND.

«Для нас это позитивно, безусловно. Потому что это начинает свидетельствовать о том, что режим Путина начинает шататься. Это говорит об определенной нестабильности в России. Превратится ли это в Майдан? В России это не так легко, но со временем это будет усиливаться, и чем больше они почувствуют свою силу, тем быстрее это может приблизить Майдан», - заявил в интервью «Украинскому Донбассу» сын командира УПА, экс-депутат Верховной Рады Юрий Шухевич.

По его мнению, организаторы смены власти и распада России должны делать ставку не только на недовольство социально-политической обстановкой, но и использовать межнациональные противоречия внутри РФ.

«Не следует забывать о национальных меньшинствах в России, которые только и ждут определенного благоприятного момента. Пока что за демократические права выступают среди россиян, но завтра могут подключиться представители национальных меньшинств, и это может перерасти в очень серьезную силу, в общеимперский российский кризис», - сказал Шухевич.

Он полагает, что Украина также могла бы подключиться к провоцированию российского Майдана. «Могла бы посодействовать и к пробуждению российского народа, а особенно национальных меньшинств, потому что национальные меньшинства смотрят на украинцев. Нужно обратить внимание на то, что маленький чеченский народ – миллион, Россия долго не могла с ним разобраться, но там миллион, а представьте себе, если бы все народы Северного Кавказа поднялись. Это привело бы к распаду империи. Мы создали в 44-м году, проведя Конгресс плененных народов Восточной Европы и Азии, движение «Антибольшевистский блок народов», и что-то такое нужно было бы сейчас создать для борьбы с Путиным и вообще с империей», - предлагает Шухевич.

Ранее в российских СМИ появились сведения о том, что американские спецслужбы через различного рода аналитические центры и подконтрольные некоммерческие организации пытаются расшатать ситуацию в РФ.

В качестве предлога для провоцирования протестов используются все непопулярные решения власти в экономике – например, повышение пенсионного возраста. Также активно была задействована тема недопуска к выборам кандидатов из так называемого либерального лагеря по причине нарушения при сборе подписей.

Такие же данные были приведены и в докладе Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Глава комиссии, сенатор Андрей Климов также подчеркивал, что для «зарубежных оппонентов» России важны не сами российские выборы или состав Мосгордумы, а возможность «провести серию акций по расшатыванию стабильности в стране».

Организаторы протестов используют так называемые «методички», которые разрабатывают иностранные аналитические центры типа известного RAND, который в мае этого года опубликовал доклад под названием «Перенапряжение России: конкуренция с выгодных позиций».