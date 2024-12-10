Политика В Намибии избрана первая женщина президент

2024-12-10 15:33

В Намибии по результатам президентских выборов, победила Нетумбо Нанди-Ндаит.

По данным местной центральной избирательной комиссии, в ее поддержку проголосовали 57,31% избирателей.
Второе место занял ее ведущий оппозиционный оппонент Пандулени Итула, представляющий объединение «Независимые патриоты за перемены» - 25,5%.

Явка составила около 76% избирателей от 1,4 миллионов зарегистрированных избирателей. При общей численности населения Намибии более 3 миллионов человек.

Таким образом, Нетумбо Нанди-Ндаит станет формально пятым президентом со времени провозглашения независимости Намибии в 1990 году.

Но впервые в Намибии на должность главы государства избрана женщина.

«Освободив народ Намибии политически, я готова также освободить его экономически», - пообещала новоизбранная президент Нетумбо Нанди-Ндаит.

Напомним, президентские выборы в Намибии состоялись в начале декабря и проходили в очень скандальной, политически напряженной обстановке, после двух вынужденных переносов.

Нынешние выборы формально были внеочередными, вследствие скоропостижной смерти предыдущего президента Хаге Гейнгоба в феврале прошлого года.

Нанголо Мбумба, исполняющий обязанности главы государства в переходный период, назначенный для выборов нового президента, не стал официально выдвигать кандидатуру.

Таким образом, Нетумбо Нанди-Ндаит фактически вела свою предвыборную кампанию с должности вице-президента.
Следует отметить, что одновременно в Намибии состоялись также парламентские выборы.

«Народная организация Юго-Западной Африки» (SWAPO), лидером которой является Нетумбо Нанди-Ндаит, также стала победителем на выборах в Народную ассамблею. К тому же, SWAPO с 51 мандатом получила возможность вернуть парламентское большинство, которое ей пришлось ненадолго уступить в предыдущие пять лет с 2019 года.

Всего в парламентских выборах принимали участие 15 партий.

SWAPO возглавляет национал-освободительную борьбу против апартеида в Южной Азии, и имеет устойчивую политическую поддержку среди населения со времени провозглашения независимости Намибии.

Игорь Шевырев.

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