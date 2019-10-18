Политика Скандал после разговора Трампа с Зеленским получил новый оборот

2019-10-18 14:47 165

Министр энергетики США Рик Перри уходит в отставку. Он официально уведомил об этом президента Дональда Трампа.

По данным Bloomberg, информация о возможной отставке министра появилась несколько недель назад, еще до того, как разразился скандал, касающийся телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По сведениям агентства, Трамп считает, что Перри несет частичную ответственность за произошедшее, поскольку именно министр настаивал на проведении беседы.

Позднее президент США подтвердил, что Перри подал прошение об отставке. По словам американского лидера, министр останется в должности "до конца года". Имя его преемника вскоре назовут.

Ранее американские СМИ сообщили, что ряд бизнесменов, связанных с Трампом и его личным адвокатом Рудольфом Джулиани, а также министр энергетики Рик Перри, пытались сменить руководство Нафтогаза.

Напомним, телефонный разговор президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента Трампа.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Впервые названа реальная причина задержки военной помощи США Киеву

2019-10-18 15:36 102

Глава ГПУ Руслан Рябошапка заявил, что лично изучит секретные материалы Портнова

2019-10-18 13:46 165

"Не будь упертым парнем" - обнародовано хамское письмо Трампа президенту Эрдогану

2019-10-18 09:14 249

Подсчитано, сколько украинцы заплатили за встречу Зеленского и Трампа

2019-10-17 22:00 402

Еще новости в разделе "Политика"

Впервые названа реальная причина задержки военной помощи США Киеву

2019-10-18 15:36 102

Скандал после разговора Трампа с Зеленским получил новый оборот

2019-10-18 14:47 165

Глава ГПУ Руслан Рябошапка заявил, что лично изучит секретные материалы Портнова

2019-10-18 13:46 165

Каталонские сепаратисты затребовали немедленно прекратить насилие в Барселоне

2019-10-18 12:16 204
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Впервые названа реальная причина задержки военной помощи США Киеву 2019-10-18 15:36 102
Скандал после разговора Трампа с Зеленским получил новый оборот 2019-10-18 14:47 165
Глава ГПУ Руслан Рябошапка заявил, что лично изучит секретные материалы Портнова 2019-10-18 13:46 165
Каталонские сепаратисты затребовали немедленно прекратить насилие в Барселоне 2019-10-18 12:16 204

Лента

16:28 Нефть эталонных марок начала быстро дешеветь - что будет дальше
15:36 Впервые названа реальная причина задержки военной помощи США Киеву
14:47 Скандал после разговора Трампа с Зеленским получил новый оборот
14:14 У премьера Израиля осталось меньше недели, чтобы сформировать коалицию
13:46 Глава ГПУ Руслан Рябошапка заявил, что лично изучит секретные материалы Портнова
КАРТА 13:12 На Донбассе снова бьет запрещенная Минскими соглашениями артиллерия
12:45 Курды неожиданно приняли предложение Турции на пять дней прекратить огонь
12:16 Каталонские сепаратисты затребовали немедленно прекратить насилие в Барселоне
11:44 Открыты еще три уголовных дела на экс-нардепа Пашинского, - глава ГПУ Рябошапка
11:35 В Раде тайно приняли решение по законопроекту о рынке земли