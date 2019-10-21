Детали 31 жовтня Національна оперета запрошує всіх поцінувачів барокової музики до салону «Венеціанська ніч»

2019-10-21 21:00 186

 

У новому сезоні Національна оперета України відкриє салон барокової музики «Веніціанська ніч». Вишуканій публіці буде представлена музика епохи Бароко, що прозвучить на Малій сцені Театру.  Вокальну, танцювальну та інструментальну музику того часу виконають кращі артисти театру, які відточували свою майстерність на барокових майстер-класах Австрії та Німеччини.

Улюблені арії та дуети – шедеври барокової музики - прозвучать у філігранному виконанні заслужених артисток України Олени Арбузової та Валерії Туліс.

31 жовтня Ви поринете у витончений аристократизм Італійського бароко. Монтеверді, Вівальді, Каччіні, Гастольді – композитори, знані у всьому світі. Їх музика у бездоганному виконанні кращих музикантів подарує вам відчуття легкої радості венеціанського карнавалу та мрійливої краси італійського пейзажу.

Дрес-код: вечірні наряди.

В програмі зайняті:

З. а. України Олена Арбузова

З. а. України Валерія Туліс

Максим Коломієць - гобой

Тетяна Мартинюк-Багрій – скрипка

Любов Тітаренко - клавесин

Олена Малиновська - віолончель

Анатолій Воробей - флейта

А також артисти балету - Ксенія Нєкрасова та  Дар’я Бусько.

Квитки тут: http://operetta.com.ua/event/salon-barokovoyi-muziki-venetsianska-nich/

Коли: 31 жовтня та 13 листопада

Де: Національна оперета України (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 53/3, ст. метро «Олімпійська»)

Тривалість: 19:00 - 20:30

Для справок та бронювання:  (063) 674-43-34, (050) 719-73-90

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