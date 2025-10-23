ВІЙНА В Україні У ніч проти 23 жовтня ворог атакував Україну 130 ударними БпЛА - 92 дрони вдалося знешкодити

2025-10-23 11:34

У ніч проти 23 жовтня війська росії атакували Україну 130 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. 92 дрони вдалося знешкодити, але є і влучення, повідомили Повітряні сили ЗСУ.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.



За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни.



Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

Нагадаємо, ввечері 22 жовтня в Києві прогриміли вибухи. Внаслідок російської дронової атаки постраждали семеро людей. Пʼятеро із них госпіталізували.