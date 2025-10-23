ВІЙНА В Україні У ніч проти 23 жовтня ворог атакував Україну 130 ударними БпЛА - 92 дрони вдалося знешкодити

2025-10-23 11:34

У ніч проти 23 жовтня війська росії атакували Україну 130 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. 92 дрони вдалося знешкодити, але є і влучення, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

Нагадаємо, ввечері 22 жовтня в Києві прогриміли вибухи. Внаслідок російської дронової атаки постраждали семеро людей. Пʼятеро із них госпіталізували.

subscriber subscriber

Еще по теме

Удар по Києву: Кількість поранених зросла до 22 людей, з яких четверо дітей

2025-10-22 12:30

До кінця року Україна отримає від Великої Британії ще понад 100 тисяч безпілотників

2025-10-18 14:36

Як швидко повернути ясність розуму та відновити сили пістя безсонної ночі постійних тривог

2025-10-07 08:24

В Німеччині знову зафіксували підозрілі польоти дронів над стратегічними об'єктами

2025-10-02 12:30

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

У ніч проти 23 жовтня ворог атакував Україну 130 ударними БпЛА - 92 дрони вдалося знешкодити

2025-10-23 11:34

У більшості регіонів України сьогодні тривають аварійні відключення електроенергії

2025-10-22 16:47

Удар по Києву: Кількість поранених зросла до 22 людей, з яких четверо дітей

2025-10-22 12:30

Екс-поліцейському, який за 10 тис доларів обіцяв працевлаштувати заради бронювання, повідомлено про підозру

2025-10-22 10:29
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

У ніч проти 23 жовтня ворог атакував Україну 130 ударними БпЛА - 92 дрони вдалося знешкодити 2025-10-23 11:34
У більшості регіонів України сьогодні тривають аварійні відключення електроенергії 2025-10-22 16:47
Удар по Києву: Кількість поранених зросла до 22 людей, з яких четверо дітей 2025-10-22 12:30
Екс-поліцейському, який за 10 тис доларів обіцяв працевлаштувати заради бронювання, повідомлено про підозру 2025-10-22 10:29