Детали Что изменилось в Министерстве юстиции Украины при новой власти

2019-10-23 08:30 243

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук представил нового министра юстиции Дениса Малюську как человека стойких моральных принципов и профессионала, который способен побороть систему тотальной коррупции, построенную бывшим министром юстиции и одиозным юристом – любителем пейзажей Сен-Тропе.

Действительно, в своем аккаунте в Facebook министр регулярно вещает о том, что пришел конец рейдерским схемам и «решалову» «папиредников». В подтверждение своих намерений министр юстиции представил новых своих заместителей в соответствии с профильными направлениями.

Изменилось ли что-то? Как оказалось, нет. Давайте обратим внимание на деятельность известного в определенных кругах Управления регистрации общественных формирований, печатных средств массовой информации и информационных агентств Департамента государственной регистрации и нотариата. За длинным названием кроется орган, который годами выкручивает руки всем желающим зарегистрировать политическую партию или внести какие-либо изменения в учредительные документы существующих политических партий.

Чиновников данного Управления, которые не первый год в поте лица выдумывают все новые и новые причины в отказе регистрации политических партий, фактически препятствуя гражданам Украины в реализации их законных избирательных прав. Видимо им неведомо о существовании ст. 15 Конституции Украины, согласно которой гарантируется свобода политической деятельности, не запрещенной законодательством страны. На основании этого права граждане имеют возможность объединяться в политические партии и общественные организации.

Также согласно и ст. 36 Конституции Украины граждане имеют право на свободу объединений в политические партии и общественные организации для реализации и защиты своих прав и свобод. Но, как известно, Конституция у нас - вещь условная. Причем настолько, что можно инициировать негласный запрет на регистрацию новых политических партий, и нарушать его только для «своих». Конечно, не просто так, а за определенную таксу, как говорят люди, которые столкнулись с этой проблемой. И плата эта может составлять десятки тысяч долларов США. Неплохой бизнес, не так ли? За внесение изменений, связанных с названием политической партии, нового ее главы и т.п., вы вынуждены обратится во все тот же Минюст. И опять придется платить, так сказать, за «срочность», установленную законом.

Но мы сейчас поговорим о последнем примере. Дело в том, что ряд инициативных граждан Украины уже безуспешно воюет с «ветряными мельницами», пытаясь зарегистрировать новую политическую партию с интересным названием – «Партия регионов ПРО». Конечно, у читателя сразу же возникнет ассоциация со всем известной политической силой домайданных времен. Но тут-то и кроется интересный момент: дело в том, что в Украине продолжает спокойно действовать «Партия регионов». Ее регистрацию никто не отменял, партия не была ни распущена, ни ликвидирована. Представители инициативной группы граждан по регистрации «Партии регионов ПРО» утверждают, что ими было собрано необходимое количество подписей, проведен съезд, подготовлен исчерпывающий перечень документов, как того требует Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований».

Но после подачи документов должностными лицами Управления регистрации общественных формирований, печатных средств массовой информации и информационных агентств Департамента государственной регистрации и нотариата в лице государственного регистратора Алины Анатольевны Довгань и ее руководителя Анны Ивановны Диденко долгими месяцами фактически блокировалась процедура государственной регистрации политической партии с четкой целью отказать в этом. Что и было сделано.

Однако заявители снова подали новый пакет документов, исправленные согласно надуманных замечаний чиновниц. И снова долгие месяцы ожиданий, которые опять же закончились отказом в регистрации. Хотя Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей» четко содержит норму о том, что если заявитель исправил замечания регистрирующего органа и снова подал документы на регистрацию, то ему не может быть отказано в регистрации. В качестве аргументации отказа называются фантастические вещи о неправильном названии той или иной единицы уличной сети, самих улиц и районов, так как источником информации для чиновников Миюста есть приложение Google. Ситуация усугубляется еще и тем, что такими действиями наносится значительный ущерб имущественным интересам заявителей, поскольку сбор за регистрацию политической партии в размере 268 940 гривен не возвращается. При этом в Минюсте негласно говорят о том, что лично Диденко принимает решение, что регистрировать, а что нет.

Так что же изменилось с приходом новой команды в Министерство юстиции Украины? Или для того, чтобы зарегистрировать новую политическую партию гражданам также нужно ездить на прием в Сен-Тропе?