Детали Будівельний схемщик Кудрявцев може стати заступником міністра розвитку громад та територій, – ЗМІ

2019-10-25 14:54 354

Скандально відомий та одіозний екс-керівник Держархбудінспекції України Олексій Кудрявцев, наприкінці 2018 року звільнений за корупцію, знов може потрапити у владні кабінети, причому одразу на посаду заступника міністра. Про це йдеться в матеріалі Антікор.

Зазначимо, що Кудрявцев був звільнений в зв’язку з констатацією безпрецедентного рівня корупції у будівельній галузі. При цьому приводом для прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного рішення (розпорядження) від 12.12.2018 стало встановлення не менш скандального факту – наявності у Кудрявцева О. В. підробленого диплому про вищу будівельну освіту з Молдавського вишу.

«Пропрацювавши на відповідній посаді біля трьох років Олексій Віталійович встиг створити «будівельну бригаду» підпорядкованих співробітників в центральному апараті Інспекції, які зайняли ключові посади керівників її структурних підрозділів та територіальних органів. Після свого принизливого звільнення розпорядженням Кабміну від 12.12.2018 та до часу призначення нового керівника Інспекції 27.03.2019 він налагодив ефективну нелегальну економічну діяльність завдяки членам своєї команди через так звані бек-офіси, запевнивши та продемонструвавши їм свої можливості за межами ДАБІ», – говориться в статті.

У ЗМІ констатують, що при цьому Кудрявцев не полишив мрії щодо свого повернення до легального керівництва будівельною галуззю.

«Допомога Олексію Кудрявцеву прийшла від новоспеченого керівництва Мінрегіону та Кабінету Міністрів України. Завдяки внесенню Верховною Радою України у вересні поточного року змін до Закону України «Про державну службу» були звільнені разом понад десятка керівників та заступників керівників центральних органів виконавчої влади в тому числі і Держархбудінспекції. В ході цих подій Кудрявцев О. В., за кураторства Зубка Г. Г. та Парцхаладзе Л. Р. спромігся забезпечити лояльне до себе відношення новопризначеного профільного Міністра – Олени Бабак, завдяки чому в. о. голови ДАБІ було призначено його безпосереднього протеже – Олександра Строкача, а в. о. директора Департаменту дозвільних процедур Інспекції (найбільш дохідного для Олексія Кудрявцева підрозділу) – Ярослава Старущенка. Для себе ж Олексій Віталійович виклопотав місце профільного заступника міністра розвитку громад та територій України, відповідального за будівельну галузь», – зазначається у матеріалі.

За даними ЗМІ, Кудрявцев фактично «оселився» в Мінтериторій, намагаючись досягти поставленої мети – призначення його на посаду заступника, задля подальшого ручного керування як ДАБІ, так і створеними ними «будівельними схемами».

«Невже ця ситуація влаштовує Уряд та профільне Міністерство? Хто відкриє очі керівництву держави на таку картину в будівельній галузі та чому б, на прикладі Офісу Генерального прокурора України, не забезпечити проведення повного перезавантаження системи держархбудконтролю, змивши з неї як самого «повелителя будівельних схем» Кудрявцева О. В., так і всю його «будівельну бригаду» в Держархбудінспекції та Мінрегіоні», – резюмується в статті.