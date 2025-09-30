ВІЙНА В Україні Зеленський пояснив, чому зараз Україна не може деокупувати всю свою територію

2025-09-30 08:24

Зараз Україна не може деокупувати всю свою територію через те, що не вистачає ресурсів та сповільнені поставки озброєння, однак рано чи пізно це відбудеться. 

"Важливо, щоб усі розуміли: наша територія та незалежність - це питання справедливого миру. Україна не програла. Росія не досягла своєї мети - руйнування та знищення нашої держави, і я переконаний, що й не досягне", - повідомив Зеленський.

Та, за його словами, є певні перешкоди для того, щоб Україна могла звільнити тимчасово окуповані території. Це - внутрішні ресурси та поставки озброєння.

"Нині в нас вистачає сил утримувати фронт і не допустити подальшої окупації. Ще є проблема - уповільнені поставки та нестача фінансування, зокрема на перехоплювачі дронів. Українські компанії вже налагодили виробництво, але без достатнього фінансування ми не зможемо в повному обсязі реалізувати необхідні кроки", - повідомив президент.

За його словами, завдання військово-політичного керівництва зараз - посилити Україну максимальною підтримкою, в тому числі передачу озброєння Україні.

“Америка вважає, що росія втрачає час і людей і не досягне своїх цілей. Важливо, що США допомагають Україні, щоб запобігти цим цілям. Це суттєвий і визначальний елемент співпраці", - наголосив Зеленський.

Він також додав, що вірить, що повна деокупація України - "це питання часу".

