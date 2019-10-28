Детали Водителям на заметку, как определить "спускающееся" колесо

2019-10-28 22:00 288

Автомобильные эксперты рассказали, как распознать неполадки с колесом, их самые распространенные виды и как устранить самостоятельно.

Для начала следует оговорить, что если колесо пробито или спущено, то лучше всего это ощущается на гладкой и ровной дороге.

Главный признак того, что с автомобильным колесом что-то не так – это называется разгерметизация – машину начинает «вести» в сторону. Если «ведет» влево, значит проблема с колесом, установленным именно с левой стороны, если – вправо, то и непорядок там же.

По словам экспертов, чаще всего водитель сталкивается с тем, что колесо спускает. По их словам, основной причиной этого является плохое качество шин.

Также нередко случаются проколы колес. Определить его можно по характерному шипению или свисту колеса. Если вы обнаружите в нем гвоздь, проволоку или еще какой-то посторонний предмет, эксперты настоятельно рекомендуют ни в коем случае не извлекать их. Эти предметы послужат временной «пробкой» и позволят доехать до ближайшего шиномонтажа.

Более серьезное повреждение колесо получает, если наедет на что-то острое и произойдет боковой порез. Здесь также без шиномонтажа не обойтись – самостоятельно устранить неисправность будет очень сложно.

Нередко водители сталкиваются с еще одной распространенной проблемой, которая касается ниппеля или золотника. Чаще всего проблема возникает из-за того, что эти детали забиваются пылью или грязью, получают механические повреждения.

В таких ситуациях золотник можно временно реанимировать, но колесо с такой деталью прослужит недолго, поэтому его лучше заменить (ниппель или золотник).