Жизнь МВД вводит тотальный контроль за экзаменами на водительские права: что изменится

2024-10-16 18:26

Министерство внутренних дел Украины внедряет новые меры для минимизации коррупционных рисков во время сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения.

Об этом сообщает "Экономическая правда" в своем развернутом материале об изменениях в процедуре получения прав.

По информации издания, с 1 июня 2023 года стартовал пилотный проект по обеспечению прозрачных экзаменов на водительские права. Изначально он охватил Львовскую, Одесскую, Винницкую и Киевскую области, а впоследствии перечень регионов был расширен.

Ключевые изменения касаются как теоретической, так и практической частей экзамена. В классах для теоретических экзаменов введена фиксация на четыре видеокамеры и микрофон, что, по утверждению МВД, должно устранить "слепые зоны".

Наиболее существенные нововведения коснулись практической части экзамена для категории В (легковые автомобили). Теперь в салоне автомобиля во время сдачи экзамена ведется видеофиксация на 360 градусов, что позволяет снимать руки и ноги кандидата и экзаменатора. Ранее камера фиксировала только лица и дорогу. Кроме того, введена аудиозапись разговоров в салоне.

"Экономическая правда" отмечает, что видео с камер на автомобилях для экзаменов автоматически загружается на сервер, что исключает влияние экзаменатора на результаты.

Эти меры направлены на борьбу с коррупцией в сфере выдачи водительских удостоверений. Как объясняет издание, ранее условия в сервисных центрах МВД позволяли сдавать экзамены "за деньги", поскольку средств контроля не хватало.

Важно отметить, что эти изменения являются частью комплексной реформы системы получения водительских прав. В частности, были отменены ограничения на количество попыток сдачи практического экзамена и разрешено самостоятельное изучение теории, что также должно способствовать уменьшению коррупционных рисков.

"Экономическая правда" подчеркивает, что новые правила имеют целью сделать процесс получения водительского удостоверения более прозрачным и справедливым для всех кандидатов.